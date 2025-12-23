Kerry Riza dice que Pertamina obtiene grandes beneficios porque alquila sus barcos, los precios están por debajo del mercado

Jacarta – Propietario efectivo de PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza declaró, PT Pertamina El transporte marítimo internacional (PIS) obtiene enormes beneficios del fletamento bote su. Esto se debe a que el precio de alquiler de su barco es mucho más económico que el precio de mercado.

Así lo transmitió Kerry después de un juicio de seguimiento en el caso de presunta corrupción en la gestión del petróleo crudo y productos refinados de PT Pertamina en el Tribunal Penal de Corrupción de Yakarta (Tipikor), el martes 23 de diciembre de 2025.

«PIS obtiene enormes beneficios alquilando mis barcos», afirmó Kerry.

Kerry mencionó a varios testigos de Pertamina, como el ex subdirector de suministro de petróleo crudo de importación de PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Rian Aditiana, quien dijo que el precio de alquiler de un barco en el mercado mundial rondaba los 64.000 dólares por día. Mientras tanto, Pertamina alquila su barco por 37.000 dólares al día.

«Así que la diferencia es enorme», subrayó.

En esta ocasión, el abogado de Kerry, Hamdan Zoelva, dijo que el juicio de hoy se centró en el arrendamiento de barcos pertenecientes a PT Jenggala Maritim Nusantara. Se dijo que había tres barcos pertenecientes a sus clientes que fueron fletados por Pertamina Internasional Shipping.

Durante el proceso, dijo, la acusación del fiscal de que el proceso de alquiler del barco PT Jenggala Maritim Nusantara era sólo una formalidad no fue probada. Los testigos presentados por el fiscal confirmaron que todo el proceso de adquisición de los tres barcos de Kerry siguió los procedimientos vigentes en PT PIS.

«Se cumplen todas las condiciones y esto se aplica igualmente a todos los buques gestionados por PIS, que son más de 300», afirmó.

Hamdan Zoelva declaró que el equipo legal de Kerry había preguntado específicamente a los testigos si se daba o no un trato especial a los barcos PT JMN. Witness garantiza que todos los procesos de fletamento de embarcaciones reciban el mismo trato.

«Hasta ahora no vemos ninguna proforma (sólo una formalidad), hay arreglos, todo va como debería. PIS alquila otros barcos», dijo.

En esta ocasión, Hamdan Zoelva también respondió sobre la regulación de que los barcos fletados por PT PIS deben priorizar las banderas indonesias. Se dijo que esto se debía a que PT PIS necesitaba un barco que pudiera ser utilizado por la Refinería Internacional de Pertamina (KPI) para transportar petróleo crudo desde el extranjero, pero que también pudiera usarse para transportar petróleo crudo a nivel nacional. Hamdan Zoelva nos recordó que hay principios cabotaje.