Kerispatih lanza el álbum de la fase tres, celebra un largo viaje en la industria de la música

Yakarta, Viva – Kerispatih Volver a saludar a los fanáticos álbum El último titulado Fase tres. Este noveno álbum se ha convertido en un hito importante en la última década de la banda de pop-rock, que ha sobrevivido a pesar de enfrentar muchas pruebas en la industria música Patria.

Fundada en 2003, Kerispatih pudo mantener su existencia después de pasar por tiempos difíciles. Habían perdido al vocalista Sammy Simorangkir en 2010, un tecladista de tormenta en 2016, ante el bajista Andika en 2018. Ahora, la formación de Anton Suryo (Drum), Arief Morada (guitarra) y Fandy Santoso (voces) parecen más sólidas con el espíritu de mantener su identidad musical única. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Según Anton, el viaje de Kerispatih se divide en tres fases importantes: formar, construir y procesar la banda para ser siempre relevante para la tendencia sin dejar las características.

«Nunca hemos estado cansados de trabajar, el apoyo de los fanáticos es uno de nuestros capital para sobrevivir», dijo Anton en el lanzamiento del CD de la tercera fase en KFC Kemang Timur, South Yakarta, recientemente.

El álbum fue lanzado gracias a la colaboración de Kerispatih con Formula Music, Indonesian Music & Sport (JMSI) y KFC Indonesia, que se sabe que apoya constantemente la industria de la música local. El CD físico ahora está disponible en más de 700 puntos de venta de KFC en Indonesia.

De un total de 10 a En el álbum fase tres, la mejor canción para ti fue elegida como el sencillo inicial. Esta canción fue escrita por Arief Morada y Fandy Santoso, levantando la historia de un corazón roto cuando el amor se desvaneció lentamente.

«Todavía es una cuestión de amor, las típicas canciones de Kerispatih son realmente sobre eso», dijo Arief.

Fandy espera que su personaje vocal en este álbum pueda hacer que los fanáticos estén más enamorados del trabajo de Kerispatih.

«Te agradezco mucho por la extraordinaria bienvenida de los fanáticos cada vez que lanzamos un trabajo o durante un concierto. No podemos hacer nada sin fanáticos», dijo.

La cooperación con JMSI y KFC es una de las claves para el éxito del lanzamiento de este álbum.

«Gracias JMSI y KFC, esperamos que el gran álbum exitoso, avance juntos en la industria de la música indonesia», dijo Anton, quien fue acordado por Arief y Fandy.