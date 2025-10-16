Keri Russell y Rufus Sewell lo sacuden

ALERTA DE SPOILER: Esta reseña contiene un detalle de la trama del estreno de la temporada 3 de “El diplomático”, ahora transmitiendo en Netflix. No hay otros spoilers sobre el resto de la temporada.

La tercera temporada de “The Diplomat” es la primera entrega del drama político de Netflix que se estrena desde las elecciones presidenciales de 2024, lo que significa que la serie es ahora una fantasía aún más escapista de lo que ya era. Viendo a la embajadora Kate Wyler (Keri Russell) acechan los pasillos de la embajada de Estados Unidos en Londres, trabajan seriamente para satisfacer las preocupaciones danesas sobre la extracción de petróleo británica en el Mar del Norte y se entusiasman con los tratados bipartidistas como clave para la popularidad interna, es difícil no pensar en los secuaces de Elon Musk arrasando con USAID o guerras comerciales llevadas a cabo a través de Truth Social. Estos dolores solo se ven agravados por el suspenso que concluyó la temporada 2, en el que el presidente William Rayburn (Michael McKean) sufrió un ataque cardíaco fatal y elevó a su vicepresidenta, Grace Penn (Allison Janney), a la cima de la hoja de llamadas. Si una vicepresidenta que lucha por calcular cuánta distancia colocar entre ella y su ahora exjefe mientras intenta ocupar su lugar te da una sensación de hundimiento, esta temporada puede ser una situación difícil.

La buena noticia es que “The Diplomat”, todavía bajo el liderazgo de la creadora Debora Cahn, realiza otros cambios que devuelven a la serie sus puntos fuertes. Con solo seis episodios, y con una trama trepidante que se desarrolla inmediatamente después de una explosión que hirió a varios personajes importantes, la temporada 2 desvió su atención del volátil matrimonio entre Kate y su marido, Hal (Rufus Sewell), también veterano del servicio exterior. El impulso acelerado fue útil para estabilizar, o tal vez aclimatar a los espectadores, la mezcolanza de tonos del programa, que unen la charlatanería política y la química romántica combustible. Pero la tercera temporada va más allá de ampliar la historia preexistente y altera significativamente el status quo. Paradójicamente, la reestructuración de “The Diplomat” también devuelve la serie a sus raíces: el tira y afloja entre las aspiraciones de dos personas ambiciosas, ambas luchando contra la dinámica de género del matrimonio heterosexual monógamo.

El repentino ascenso de Grace crea muchos puestos vacantes en la nueva administración, el principal de ellos en su antiguo trabajo. Hal pasó las dos primeras temporadas de “The Diplomat” intrigando, junto con la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Billie Appiah (Nana Mensah), para que Kate ascendiera a vicepresidenta. En opinión de Hal, el plan era, además de mudarse a Londres, una mi culpa por subordinar la carrera de su esposa a la suya durante muchos años, a pesar de que ella es una profesional capaz por derecho propio; Para Kate, las maniobras de Hal a sus espaldas significaban que su marido una vez más se volvía rebelde para cumplir sus propios objetivos. La cuestión de cuán sincero es Hal al querer que Kate tome el liderazgo por una vez es una de las tensiones que animan “The Diplomat”. Es por eso que Grace ofrecerle el trabajo a Hal en lugar de su media naranja es tan bueno para la salud del programa.

La idea de que el currículum al estilo Richard Holbrooke de Hal lo colocaría en la línea de sucesión es parte de la realidad alternativa de la serie, donde la única habilidad que importa es ejercer la influencia estadounidense en el extranjero con un conocimiento experto del protocolo. (El estreno completo de la temporada está dedicado a las minucias y la óptica del juramento de Grace: dónde organizar el evento, qué Biblia usar y quién administrar el juramento del cargo.) Esta cosmovisión institucionalista, heredada del antiguo lugar de trabajo de Cahn, “The West Wing”, puede irritar a la luz de los acontecimientos recientes; Una mención casual de los Acuerdos de Abraham negociados por Jared Kushner durante la primera administración Trump me llamó la atención dados los acontecimientos posteriores en el conflicto entre Israel y Palestina. También es menos sostenible con Hal trabajando desde la Casa Blanca, una oficina con una cartera mucho más amplia que la de una misión diplomática, incluidas cuestiones internas que “El Diplomático” todavía evita en gran medida.

De todos modos, el nuevo lugar de trabajo de Hal tiene beneficios reales. Uno es simplemente expandir el mundo del programa, que ha agregado un puesto de producción en Nueva York (donde viven Russell y Cahn) que permite escenarios como un interludio al estilo «Succession» en el retiro de Grace en Hamptons. Mensah, que alguna vez estuvo confinada en gran medida a Zoom, FaceTime y llamadas telefónicas mientras su personaje llegaba desde DC, se une al conjunto en serio mientras entrena con los Wyler cara a cara. Tanto ella como el nuevo entorno son bocanadas de aire fresco.

El impacto en el equilibrio de Hal y Kate, que para empezar ya era inestable, es aún más gratificante. Durante dos temporadas, Hal intentó y fracasó en gran medida ocupar el papel de “esposa del embajador”, mientras se presenta al marido de Grace, Todd (Bradley Whitford). (Con Whitford uniéndose a Janney y Cahn en la reunión del “Ala Oeste”, uno se pregunta si Richard Schiff está esperando entre bastidores para la temporada 4.) Ahora, él está una vez más en la posición de mayor perfil, un cambio que Kate intenta interpretar como “todo positivo”: ¡él puede negociar un papel más importante para ella! ¡Puede reunirse con cualquier dignatario extranjero que quiera! – antes de admitir cómo se siente realmente. Cuando se le pregunta si lo que realmente quiere es jugar un papel secundario, Kate suspira: «Aparentemente. Es lo que sigo eligiendo».

El segundo episodio de la temporada recuerda los primeros días de la relación de Hal y Kate mientras contemplan este importante cambio. Es, en opinión de este crítico, el mejor capítulo de “The Diplomat” hasta la fecha, porque centra a la infeliz pareja poderosa que es la creación más singular del programa. Sewell le da a Hal una cualidad infantil tanto para bien como para mal; es tan sinceramente entusiasta como reflexivamente egoísta y petulante. Russell, por su parte, puede igualar la intensidad de Sewell sin pronunciar una palabra, como en una escena en la que Kate se desabrocha el cabello en silencio mientras Hal se enoja ante la oferta de vicepresidente de Grace. Y con Grace y Todd, “The Diplomat” les brinda a Kate y Hal un contraste mutuo y tal vez una mirada a su futuro. Kate encuentra puntos en común con Todd cuando el cónyuge es excluido de la habitación donde sucede, pero ella no quiere ser él.

En última instancia, “El Diplomático” no tiene mucho que decir sobre las relaciones internacionales, ya que está demasiado enamorado de la pompa superficial y del proceso como para sumergirse en las verdaderas dinámicas de poder subyacentes. Más bien, es una historia sobre la confusa intersección del amor, el trabajo y la batalla de los sexos, con un escenario lo suficientemente grandioso como para aumentar tanto lo que está en juego como el erotismo. En la temporada 3, “The Diplomat” vuelve a comprometerse con esta misión principal, un giro que rinde dividendos.

La tercera temporada de “The Diplomat” ahora se transmite en Netflix.