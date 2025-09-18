Keri Russell planea contra presidente

Netflix ha presentado el primer trailer de la temporada 3 de «El diplomático«Protagonizando Keri Russell y Bradley Whitford. La temporada se estrenará el 16 de octubre.

La temporada 3 seguirá a la embajadora Kate Wyler (Keri Russell) después de acusar al vicepresidente Grace Penn (Allison Janney) de eclosionar un complot terrorista y admitir que está después del trabajo del vicepresidente. Pero después de la muerte del presidente, se revela que el esposo de Kate, Hal (Rufus Sewell), puede haberlo matado inadvertidamente. Kate tendrá que asumir un papel que nunca quiso, con una libertad que nunca esperaba, una amistad cada vez más complicada con el secretario de Relaciones Exteriores Austin Dennison (David Gyasi), y un vínculo desconcertante con el primer caballero Todd Penn (Bradley Whitford).

La temporada 2 siguió las secuelas de los eventos en la temporada 1, que terminó con una bomba detonada en el centro de Londres. La serie sigue a Kate Wyler mientras intenta reconstruir quién puede ser responsable de la bomba, enviándola a cazar para descubrir quién en el gobierno británico es responsable de sabotear al país. Cuando Kate comienza a profundizar, encuentra una oscura red de mentiras y engaño mientras equilibra su relación con su casi ex esposo.

«The Diplomat» está protagonizada por Ali, Rory Kinnear, Atto Esandoh, Celia Imeri, Michael McKean, Nana Mersah, Miguel Sandoval.

«The Diplomat» es creado por Debora Cahn, quien también se desempeña como showrunner y productora ejecutiva. Los productores ejecutivos adicionales de la serie son Russell, Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah, Eli Attie.

Mire el trailer de la temporada 3 de «The Diplomat» a continuación.