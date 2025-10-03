Kerala Festival lanza el mercado internacional de cine

Kerala State Film Development Corporation de la India está lanzando el Mercado internacional de cine de KeralaUna plataforma de la industria profesional que se ejecuta del 13 al 16 de diciembre en Thiruvananthapuram que tiene como objetivo conectar cineastas regionales con oportunidades de coproducción y financiamiento global.

El cine en lenguaje malayalam, producido en el estado del sur de la India de Kerala, es conocido por su narración realista, adaptaciones literarias fuertes, y ha obtenido un reconocimiento internacional a través de cineastas como Adoor Gopalakrishnan, El último shaji n. karuny éxitos comerciales recientes que combinan sensibilidades de arte de arte con el atractivo principal.

La iniciativa representa una evolución del mercado cinematográfico de Kerala, que se lanzó en 2023 como un foro de intercambio de conocimientos con paneles y clases magistrales. En dos ediciones, la plataforma se convirtió orgánicamente en un espacio de redes donde se lanzaron proyectos y se formaron colaboraciones transfronterizas. El concepto original fue desarrollado por Karun, director de las selecciones de Cannes «Piravi», «Swaham» y «Vanaprastham» y la ex presidente de KSFDC.

«El mercado cinematográfico internacional de Kerala marca un salto significativo en el viaje cinematográfico de nuestro estado», dijo K. Madhu, veterana cineasta y presidente de KSFDC. «IFMK ofrecerá exactamente eso: un espacio donde las ideas cumplen con la oportunidad y donde los profesionales del cine pueden interactuar con el mercado global en igualdad de condiciones».

IFMK está diseñado como un componente integral del Festival Internacional de Cine de KeralaUno de los festivales más respetados artísticamente de la India. Mientras IFFK celebra el cine como una fuerza cultural, IFMK agrega una dimensión comercial centrada en la infraestructura de coproducción, el financiamiento y el acceso al mercado.

«Con el lanzamiento de IFMK, estamos complementando ese legado al crear un brazo de la industria que se centra en los resultados: en financiamiento, distribución y asociaciones profesionales», dijo Premkumar, actor y presidente de la Academia de Chalachitra del Estado de Kerala, que se está asociando en la iniciativa.

El mercado contará con varios componentes clave: un mercado de proyectos para lanzar a productores, distribuidores y festivales; un laboratorio de corte fino que ofrece tutoría de postproducción de asesores internacionales; La industria habla sobre tendencias de producción y tecnología; una biblioteca de video para películas que buscan distribución o exposición al festival; y espacio de exhibición para comisiones cinematográficas y proveedores de servicios.

Leena Khobragade, ex directora de cine Bazaar, el mercado de proyectos más grande de Asia del Sur, sirve como consultora, que aporta experiencia en la industria internacional a la empresa.

«Con IFMK, estamos creando más que un evento: estamos construyendo infraestructura para el crecimiento de la industria a largo plazo», dijo Priyadarsanan PS, director gerente de KSFDC. «Esta plataforma ayudará a los talentos a acceder a las redes globales, encontrar los socios adecuados y competir con confianza en los mercados internacionales».