Kerala: el diputado del Congreso Rahul Mamkootathil acusado de violación







Palakkad MLA Rahul Mamkootathil se acercó el viernes al Tribunal de Distrito de Thiruvananthapuram solicitando libertad bajo fianza anticipada en el caso de violación registrado en su contra, incluso cuando Kerala Policía decidió constituir un Equipo Especial de Investigación (SIT) para investigar las graves acusaciones.

En su petición, el líder del Congreso dijo que compartía una amistad de larga data con la denunciante y niega categóricamente todos los cargos de violación y de obligarla a abortar.

Sostuvo que las acusaciones son inventadas, tienen motivaciones políticas y tienen como objetivo dañar su reputación.

La petición afirma además que está dispuesto a cooperar plenamente con la investigación, una postura que dice haber mantenido desde el principio.

Los problemas comenzaron para MLA en agosto, después de lo cual fue destituido como presidente del Congreso de la Juventud y suspendido del partido.

Mientras tanto, la policía ha decidido intensificar la investigación formando un grupo especial de alto nivel. Investigación Equipo dirigido por el comisionado de policía de la ciudad de Thiruvananthapuram, Thomson Jose.

El equipo incluirá un subcomisionado de policía y un subcomisionado. La lista final de funcionarios aún no se ha anunciado; Se esperaba que el director general adicional de la policía a cargo de la ley y el orden emitiera una orden el viernes por la noche.

La FIR se registró inicialmente dentro de los límites de Thiruvananthapuram Rural, pero desde entonces fue transferida a la comisaría de Nemom, ya que el presunto delito ocurrió dentro de su jurisdicción, que depende del Comisionado de Policía de la ciudad.

Los agentes de policía de Nemom grabaron la declaración confidencial del autor.

El caso ha llamado la atención política dada la prominencia de Rahul como representante electo. Su petición alega que las acciones “inusualmente rápidas” de la policía indican político influencia y un intento de acelerar los procedimientos judiciales.

A medida que se intensifican las consecuencias legales y políticas, la atención se centrará ahora en la decisión del tribunal sobre la petición de libertad bajo fianza anticipada y en los próximos pasos del SIT.

Horas antes, la policía emitió un aviso de vigilancia contra Rahul Mamkootathil.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente