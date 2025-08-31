Kerala CM Vijayan inaugura anakkampoyil-kalladi-meppadi tunnel road







Kerala El primer ministro Pinarayi Vijayan inauguró el domingo la construcción de la carretera de túnel de Anakkampoyil-Kalladi-Meppadi, un proyecto de infraestructura de larga data que se espera mejorar significativamente la conectividad entre los distritos del norte de Kozhikode y Wayanad.

Al dirigirse a una gran reunión después del lanzamiento, Vijayan dijo que la carretera de doble túnel impulsaría los sectores comerciales, industriales y turísticos del norte de Kerala.

«Con la finalización de este proyecto, se convertirá en la carretera de túnel más larga de Kerala y la tercera carretera de túnel más larga de la India», dijo.

Al afirmar que el proyecto era una promesa clave en el manifiesto electoral del gobierno de LDF, el Ministro Principal dijo que haría el transporte por carretera a través de Thamarassery Ghat Road, conectando Kozhikode y Wayanad, sin problemas.

La carretera Ghat, una ruta vital, se había cerrado temporalmente recientemente debido a múltiples deslizamientos de tierra.

Señalando que el túnel marca el comienzo de un sueño pendiente de la gente de HighRange WayanadVijayan destacó otras iniciativas importantes de infraestructura implementadas por su gobierno desde 2016, incluidas la autopista nacional, Gail Pipeline y Edamon-Kochi Power Highway.

«Estos proyectos, en espera de más de 50 años, ahora están siendo implementados con determinación e intervención fuerte por el gobierno estatal», dijo.

Vijayan agregó que el gobierno estaba impulsando estas iniciativas a pesar de la «negligencia constante» e asignaciones insuficientes del gobierno de la Unión.

El veterano de la izquierda alegó que el gobierno central había «reducido las asignaciones de Kerala y redujo su límite de préstamo».

«Todos estos han causado una notable caída en los ingresos del estado. Ahora, como parte del GST Reforma, un déficit de Rs 8,000-Rs 10,000 millones de rupias es probable en los ingresos existentes «, afirmó.

También elogió a la Junta del Fondo de Inversión de Infraestructura de Kerala (KIIFB) por apoyar los principales proyectos de infraestructura a pesar de las limitaciones financieras.

«Una promesa entregada! Inauguró la construcción de Anakkampoyil, Kalladi, Meppadi Tunnel Road, una nueva puerta de entrada para progresar para Wayanad y Malabar», publicó Vijayan en `X`.

«Con Rs 2.143 millones de rupias sancionados a través de KiIFB, este proyecto totalmente financiado por el estado será el túnel más largo y del tercer más largo de Kerala, un hito en nuestro viaje para construir infraestructura que sirve a las generaciones venideras», agregó.

Se planea que el proyecto de túnel doble de cuatro carriles, con el apoyo de Kiifb, conecte Thiruvambadi Panchayat en Kozhikode con Meppadi Panchayat en Wayanad.

El proyecto de 8.73 km cubrirá 5.58 km en Wayanad y 3.15 km en Kozhikode, reduciendo la distancia entre Anakkampoyil y Meppadi de 42 km a 22 km, dijeron las autoridades.

El ministro de finanzas, KN ​​Balagopal, y el ministro de Obras Públicas, Pa Mohammed Riyas, se encontraban entre los que asistieron al evento.

