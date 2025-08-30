Kent Jones, Samy Burch en el casting Willem Dafoe, la escena artística de Nueva York

Para Kent Jones y Samy BurchCasi todo sobre hacer su nuevo drama que se adapta a Venecia «,»Fama tardía«Era Kismet.

Los dos nunca se habían conocido antes de discutir la película, una adaptación de la novela de Arthur Schnitzler en 1895 sobre un funcionario de un funcionario que de repente gana la aclamación por su poesía pasada de un grupo de escritores prometedores, pero el nombre de Helmer Jones era lo más importante para el escriba «de mayo de diciembre». Después de haber visto muchos de sus documentales y la característica narrativa debut de 2018 «Diane», Burch sintió que era el hombre del trabajo.

«Recuerdo haber pensado: ‘Esto sería realmente bueno para Kent Jones’. Todavía tengo esa aplicación de notas en mi teléfono ”, dice Burch Variedad sobre Zoom, citando el «Eye for Humanity» de Jones. Los dos tomaron un café en Nueva York y «Simplemente sentí este clic inmediato», como lo dice Burch.

«En verdad, el conocimiento de todo el cine está en su bolsillo», dice Burch. «Y él es entonces Nueva York. Ha vivido en tantas Nueva York y reconoce a estas personas «.

La adaptación de Burch de la «fama tardía» cambia el escenario desde la Viena del siglo XIX a la actual Ciudad de Nueva York y moderniza a los personajes, incluido el poeta retirado Ed Saxberger (interpretado por Willem Dafoe), la glamorosa pero misteriosa actriz Gloria (Greta Lee) y el grupo de Wannabe Wannabe que levantan a Saxberger como su nuevo héroe, dirigido por la generación generacional de Wealthyevan. La propia Nueva York también es un personaje de la película, ya que el grupo intenta recrear la escena artística de West Village en la que Saxberger se acercó durante los años 70.

Aunque Jones generalmente funciona a partir de sus propios guiones, estaba a bordo tan pronto como leyó la adaptación de Burch, de hecho, se vio a sí mismo en él. Jones es una especie de leyenda del cine de Nueva York, haber trabajado en un nuevo video en Manhattan antes de comenzar su carrera como crítico de cine, finalmente colaborando en varios documentales con Martin Scorsese y dirigiendo el Festival de Cine de Nueva York de 2013 a 2019.

«Estuve muy involucrado en la escena del cine y en el mundo del cine de vanguardia», dice Jones Variedad de sus primeros días en Nueva York. «Es un mundo que estaba allí y luego se había ido, así que quería reflejar eso. Y en el mundo de la cinefilia extrema, no hay nada que a alguien le guste más que redescubrir a un maestro olvidado».

Dafoe también apareció en la comunidad de teatro experimental de la ciudad de Nueva York, ayudando a fundar el grupo Wooster en la década de 1970. Aunque Jones y Dafoe habían cruzado los senderos antes, no fue hasta un golpe de destino en un avión el año pasado que realmente pudieron hablar.

«Me subo al avión, y a quién estoy sentado al lado pero Willem», recuerda Jones. «Básicamente hablamos durante cinco horas, sobre todo menos ‘fama tardía’. Cuando le enviaron el guión, se dio cuenta de que mientras estábamos hablando en el avión, tenía una copia de la novela en su mochila.

El desempeño de Dafoe como Saxberger es subestimado pero poderoso, ya que los espectadores ven a su humilde cambio de oficio de correos cuando se siente tentado por la posibilidad de gloria literaria. «Él solo es un rayo», dice Burch. «Lo que aporta a este personaje, existe una sensibilidad y tal vulnerabilidad».

También lo tentan la musa del grupo Gloria, que se deleita en la atención mientras se enmascara la realidad de su vida y su carrera. Aunque Sandra Hüller se adjuntó inicialmente al proyecto, tuvo que abandonar debido a los conflictos de programación, pero obtener Lee sucedió sin problemas.

«Cuando llegó a Greta fue como, espera un minuto, ¿por qué no tuvimos esta discusión hace seis meses? Si supiera que Greta Lee …», dice Jones. «Y entonces dije: ‘Voy a rezar para que quiera hacerlo’. Lo curioso fue que ella inmediatamente saltó sobre eso ”.

De Lee, Jones dice: «Todo en su actuación cuenta. Hizo algo extremadamente difícil porque hay una extravagancia en su actuación, pero la extravagancia es más propiedad de su personaje. Por lo tanto, esa diferenciación fue crucial».

La película culmina en el grupo de artistas lanzando un escaparate donde hacen que Saxberger lea uno de sus poemas por primera vez en décadas. Jones y Burch fueron de ida y vuelta en el material fuente para el poema que lee, y el director consideró pedirle a uno de sus amigos poetas que lo escriban. Pero al final del día, la respuesta estaba justo en frente de ellos.

«Kent dijo: ‘Oh, lo escribí. Acabo de escribir un poema’. Y luego es como ese poema increíble ”, dice Burch. «Eso es muy divertido para mí. Pensé: ‘Espera, ¿dónde encontraste esto, qué poema es este?’ Y él dice: ‘Oh, lo escribí hoy’. Hay algo que innegablemente se mueve al respecto y muy identificable de esa manera «.

La «fama tardía» se estrena en la sección Horizons de Venecia el sábado, marcando la primera vez de Burch en Lido y Jones ‘en 26 años. Aunque Jones no quiere que los espectadores se alejen necesariamente de la película con un mensaje específico, espera que la película pueda ayudar a «replantear» su perspectiva.

«Eso es lo que pasa con el arte», dice Jones. «No es el valor práctico, es la ampliación de la visión lo que puede suceder a través de ella».

A continuación, Jones se burla de que ha escrito dos guiones narrativos que están «100% listos para usar»: uno es otra película de Nueva York y la otra tiene lugar en los Berkshires. Pero tanto a él como a Burch les encantaría volver a trabajar juntos.

«Ella fue la mejor», Jones entusiasta de Burch. «Y oh Dios, ella es muy divertida. Cada vez que recibo un mensaje de texto de ella, en realidad me hace reír».