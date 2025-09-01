Kenneth Walker III está preparado para probarlo 2025 temporada

La temporada pasada no fue amable con Kenneth Walker III. El Seattle Seahawks El corredor ha lidiado con una lesión después de una lesión en los últimos años, y la temporada pasada tuvo el efecto más considerable en su juego.

Walker pasó de un promedio de 4.1 yardas por acarreo en 2023 a 3.7 yardas por acarreo en 2024. Además, Walker jugó en solo 11 juegos antes de ser colocado en la reserva lesionada de la temporada en A finales de diciembre debido a una lesión en el tobillo.

Walker ha escuchado la charla sobre su incapacidad para mantenerse saludable. Hay también ha sido Discusión de Walker perdiendo su papel de corredor inicial ante Zach Charbonnet. Walker sabe que necesita una temporada productiva para calmar ese ruido, y eso comienza con su preparación en la temporada baja.

Hábitos cambiantes

Kenneth Walker III sabía que algo tenía que cambiar en su rutina esta temporada baja para volver al jugador que mostró su temporada de novato con los Seahawks. En su año de novato, promedió una carrera alta de 4.6 yardas por acarreo para ir junto con 1,050 yardas y nueve touchdowns en 15 juegos.

Walker hizo cambiar sus hábitos con un empujón útil de su padre, como le dijo a Bob Condotta de The Seattle Times.

«Hrealmente me ayudó con mi rutina y todo, mis hábitos alimenticios,» Dijo Walker. «Si como algo infierno parecerse a ‘No tu no debería estar comiendo eso.‘ Él siempre me hablará sobre ese tipo de cosas. Ahora acabo de tener la disciplina para hacerlo. «

Walker también está tratando de regresar al horario de dormir que tenía en el estado de Michigan, donde tuvo éxito.

«MIVen mi cuerpo, en cuanto a la recuperación, ha ayudado mucho,» dijo. «Muchas veces cuando solía permanecer despierto mucho, mis piernas, no estar completamente recuperado como es ahora. Incluso la recuperación adicional después de salir del edificio, también ayuda mucho. Así que definitivamente noté la diferencia y la progresión. «

A pesar de haber experimentado algunos obstáculos de salud en las primeras partes del campamento de entrenamiento, Walker ha mostrado mejoras recientemente.

Fomentar el final del campamento de entrenamiento

Después de perder el tiempo con lesiones molestas una vez más antes en el campamento de entrenamiento, Kenneth Walker III parece estar volviendo a la pista.

Ari Horton de Seahawks.comEn su artículo del 21 de agosto sobre Walker, detalló cómo el entrenador en jefe de los Seahawks, Mike MacDonald, había sido alentado por Caminante presencia en la práctica.

«HE se ve genial. Él es rápido. Está llegando a sus objetivos, leyándolo bastante bien,» Dijo MacDonald. «Es emocionante tenerlo por ahí. Cuando ha estado ahí fuera es ha sido muy bueno. «

Caminante nuevo mariscal de campo, Sam DarnoldTambién tuve elogios brillantes para Walker.

«Ky siempre genial» Darnold dijo. «Es Siempre es genial tenerlo por ahí. El es Tal bola de fuego tal como dirige la roca. Su actitud afuera en el campo, él y Charbs [Zach Charbonnet] y George [Holani] Obtener algunos toques también. Entonces es Simplemente genial siempre que lleve a todos por ahí. «

Walker sabe que 2025 es una temporada de maquillaje para su tiempo en Seattle, y El es Poner el esfuerzo de poner su mejor pie adelante.