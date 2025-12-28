Kenneth Walker III elogia la línea O-Line de los Seahawks y dice que “no hay abandono” después de las lesiones

Getty

Kenneth Walker III no hizo su punto más importante sobre el halcones marinos ofensiva con una cita de touchdown.

Lo hizo con un cumplido de la línea ofensiva, y llegó con un poco de presión.

Luego de la espectacular victoria de Seattle por 38-37 en tiempo extra sobre los Rams de Los ÁngelesWalker dijo que lo que «realmente destacó» en la película fue el esfuerzo de la línea O, y destacó la mentalidad del tackle suplente Josh Jones interviniendo después de la caída de Charles Cross. Walker hizo sus comentarios como parte de una entrevista exclusiva con Heavy. donde habló sobre la última asociación de los Seahawks.

Con los Seahawks entrando a la Semana 17 con 12-3 y viajando a Carolina el 28 de diciembre, cualquier señal de que Seattle puede sobrevivir a las lesiones en la delantera es el tipo de detalle que cambia la forma en que los fanáticos deberían ver su techo de playoffs.

Seahawks RB destaca la línea ofensiva después del regreso de los Rams

Walker dijo que algunos fanáticos se pierden lo que sucede antes del momento destacado. En la emocionante victoria de los Seahawks por 38-37 sobre los Rams, Walker corrió 11 veces para 100 yardas y un touchdown.

«Realmente quiero hablar sobre el esfuerzo de la línea ofensiva», dijo, señalando jugadas específicas en las que los linieros lo ejecutaron y lo liberaron para obtener ganancias explosivas, incluida su gran carrera en la que sus compañeros de equipo «me soltaron».

Eso coincide con lo que Seattle grabó. Walker realizó una carrera de touchdown de 55 yardas contra los Rams, una de las jugadas definitorias en un juego que Seattle absolutamente tenía que tener.

La afirmación de que “no se permiten entregas” añade presión a la profundidad de Seattle

La declaración más directa de Walker se produjo cuando habló de Jones reemplazando después de la caída de Cross.

“Nunca se sabe cuándo llamarán a su número”, dijo Walker. Elogió a Jones por mantenerse sano en su tarea, jugar físicamente y agregó: «No hubo ninguna caída».

Esa es una gran declaración a finales de diciembre, porque las esperanzas de Seattle en la postemporada están ligadas a si la ofensiva puede mantenerse funcional bajo estrés, especialmente si la línea está haciendo malabarismos con los cuerpos.

(Y el partido contra los Rams fue estresante: Seattle estaba perdiendo por 16 en el último cuarto y aún así encontró la manera).

Lo que significa para el juego terrestre de los Seahawks bajo Klint Kubiak

Walker también explicó lo que ha cambiado esquemáticamente bajo el coordinador ofensivo Klint Kubiak, quien se unió a los Seahawks en enero de 2025.

Walker dijo que Kubiak está concentrado en llevar el balón a las manos de los creadores de juego y crear explosivos, siendo el cambio más grande el uso de un esquema de zona amplia por parte de Seattle.

Eso es importante porque el éxito en la zona amplia está relacionado con el tiempo y la confianza, los backs presionando el punto de mira, los linieros alcanzando puntos de referencia y toda la unidad viendo la misma imagen. Walker dijo que ha desarrollado el esquema a través de repeticiones y videos, y cree que todavía «hay más por venir» del juego terrestre.

También describió el objetivo de identidad de Seattle en cuartos cuartos ajustados: quieren que los oponentes sepan que se acerca la carrera, y aun así ser atropellados de todos modos, incluso en la ofensiva de cuatro minutos.

El contexto de la semana 17 que los fanáticos necesitan

Seattle enfrenta un 8-7 panteras equipo este fin de semana con implicaciones reales de la NFC en juego.

Si el juego terrestre de Seattle sigue subiendo de nivel y la línea se mantiene unida, es el tipo de fórmula que viaja, y es el tipo de fórmula que convierte el entusiasmo de final de temporada en victorias en enero.