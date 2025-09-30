Kenneth Branagh Narrando el audiolibro de Memoria de Anthony Hopkins

Es un «ThorReunión.

Señor Anthony Hopkins‘Las próximas memorias, «We Did Ok, Kid», será narrada por el amigo y director de Marvel de Hopkins Kenneth Branaghreuniendo dos titanes actores.

Branagh tendrá la tarea de dar vida a la historia de Hopkins, ya que la leyenda de actuación ganadora del Oscar reflexiona sobre su ilustre carrera de cine y teatro, infancia difícil y camino hacia la sobriedad. Los oyentes también escucharán a Hopkins directamente, mientras lee más de una docena de sus poemas favoritos en su cadencia galesa reconocible instantáneamente.

«Escribir este libro ha sido un viaje maravilloso y satisfactorio, y revivir tantos puntos de inflexión de mi vida y carrera ha sido emocional», dijo Hopkins en un comunicado. «Estoy encantado de que los oyentes también puedan experimentar esto como un audiolibro, y estoy profundamente agradecido de que mi querida amiga Kenneth Branagh haya ofrecido narrar el audio, mientras que los oyentes también me oyen recitar algunos de mis poemas favoritos que aparecen al final del texto. Muchas gracias, me siento honrado».

«La memoria de Anthony Hopkins es muy honesta», dijo Branagh en un comunicado. «Su sorprendente viaje personal y su triunfos profesionales se comparten con una visión y emoción raras. Fue un privilegio hablar las palabras inspiradoras de un hombre humilde y un maestro genuino».

Hopkins ha ganado dos premios de la Academia por «El silencio de los corderos» y «El Padre», y también ha protagonizado películas tan notables como «Howard’s End», «Los restos del día», «Amistad», «The Elephant Man», «Un puente demasiado lejos», «Magic» y «The Two Papes». En el escenario, apareció en todo, desde «Antony y Cleopatra» hasta «M. Butterfly» y «Equus». Sus papeles de televisión incluyen «Westworld», así como «El caso de secuestro de Lindbergh» y «The Bunker», por el cual ganó Emmys.

Pero antes de lograr el estrellato, Hopkins creció en Port Talbot, una pequeña ciudad de Welsh Steelworks, guerra y depresión aficionados. Un estudiante que lucha, fue considerado por sus compañeros, sus padres y otros adultos como un fracaso sin futuro por delante de él. Pero, un fatídico sábado por la noche, vio la adaptación de Laurence Olivier de «Hamlet» en 1948, que lo inspiró a abrazar la actuación. Además de contar sus triunfos profesionales, las memorias «analizarán los puntos bajos en su vida personal. Su adicción le costó su primer matrimonio, su relación con su único hijo y casi su vida, este último finalmente lo impulsó hacia la sobriedad, un compromiso que ha mantenido durante casi medio siglo».

«We Did Ok, Kid» será publicado por Simon & Schuster y saldrá a la venta el 4 de noviembre.