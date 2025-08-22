Kenneth Blume sobre la música ‘Lurker’, retirando el nombre de Kenny Beats

Introducción Kenneth Blumeel artista anteriormente conocido como Kenny Beats.

El productor de potencia, que definió una era entera de álbumes de creación de rap de Jpegmafia, Denzel Curry, Vince Staples, Rico Nasty y más, está entrando en un nuevo capítulo al volver al nombre con el que nació.

«Me llamé Kenny Beats a los 15 años para MySpace, porque mi nombre era Kenny y yo hice ritmos, y solo se quedó atascado», dice Blume. Variedad sobre Zoom de su estudio de Los Ángeles. «Y cada vez que obtengo una nominación al Grammy como Kenny Beats, hay momentos en los que en mi corazón estoy como ‘, pero mi apellido es Blume'».

Uno de sus primeros créditos como Kenneth Blume es como el compositor y curador detrás de la música de «Mirón«, La tensa película de debut de Alex Russell que sigue a Matthew (Théodore Pellerin), un trabajador minorista tímido que hará cualquier cosa para entrar en el círculo interno de Oliver (Archie Madekwe), un artista en el borde del estrellato. El drama psicológico, que fue un éxito en Sundance y se realizó un festival de cine de Berlín antes de las civil de Berlin, como un festival de citas originales, aparece en el viernes un setter y un viernes en el viernes, aparece en el viernes un setterators. Dijon y Rex Condado de Orange.

«Para ser honesto, ‘Lurker’ ha sido una gran parte de mí decidiendo usar mi nombre real», dice Blume. «Estar en Sundance y ver a mi gobierno aparecer en la pantalla fue una sensación muy diferente».

A continuación, Blume habla más para Variedad Acerca de decir adiós a Kenny Beats, trabajando con su amigo Russell, creando la música original de la película y más.

Comencemos con su nombre: recientemente decidió retirar el apodo de Kenny Beats y ir con su nombre real, Kenneth Blume. ¿Qué hay detrás de este cambio?

He estado Kenny Beats durante 20 años y estoy empezando a no sentirme; Estoy empezando a sentirme como Kenneth Instrumentales o algo así ahora. Entonces, solo ser mi nombre real se siente a salvo de aquí en adelante, ¿sabes? Es hora. Sin embargo, espero no haber hecho sentir a todos que tengan que llamarme Kenneth. Todavía quiero que la gente me llame Kenny, pero creo que si voy a usar mi nombre real, tengo que usar todo.

¿Cómo te involucraste con «Lurker»?

Realmente, Alex era mi periodista favorito en el hip-hop. Siempre fui como, hombre, si alguna vez hago Fader o XXL, sé a quién voy a llamar, y recuerdo haber pensado que años antes de tener la oportunidad. Y luego, cuando recibía muchos escritos en 2018/2019, pensé: «Necesito que Alex Russell escriba mi primera pieza de Fader». Nos comunicamos con el estudio y estuvo allí para una sesión completa durante «777», que fue un álbum formativo para mi carrera. Sentí que la mayoría de las personas se sienten cuando conocen a Alex: «Oh, él me odia». Alex es muy tranquilo y muy inquisitivo, y yo estaba como, «wow, ese tipo es genial, pero no creo que piense que soy genial». Pero lentamente hablamos más y nos hicimos amigos.

Luego llegó al punto en que yo, Zack, Alex y Mike [Power]Mi gerente estaba pasando el rato tanto que Alex terminó viviendo con Mike. Él dijo: «Oh, escribí esta película», y la escribió en la casa de Mike durante Covid, y todos pudimos ver [the script] de inmediato. Y todos ya están impresionados con Alex de años atrás, antes de tener todas estas nominaciones al Emmy y «el oso» y la «carne de res». Odio decirlo, pero no estoy sentado aquí sorprendido de que Alex tenga una película realmente genial que salga en los cines de todo el mundo. Esperaba esto durante mucho tiempo, y cuando lo leemos, pensamos: «Mierda, es tan buena como pensamos que era». Y desafortunadamente nunca tuve la opción de hacer la música o no. Esto no era como, «No puedo esperar para ayudar a mi amigo». Alex dijo: «Cuando hago una película, haces música». Pensé, «Ok, eso es todo».

Obviamente, «Lurker» se encuentra en el mundo de la música de Los Ángeles con productores, músicos y artistas que luchan por su gran descanso. ¿Cómo te resonó la historia?

Mi primer pensamiento, sinceramente, fue: «Hemos dejado que Alex entre demasiado lejos. Le hemos dejado ver demasiado». Alex ha estado allí conmigo a través de momentos aplastantes en mi carrera, que se follan y suceden una mierda extraña. Mi primer pensamiento sobre la película fue hacer un balance y decir: «Espera, ¿se trata de mis amigos? ¿Se trata de alguien que conocemos?» Gran parte de eso no fue literal para ningún escenario, pero fue como, todo esto podría y sucede a nuestro alrededor todo el tiempo.

¿Cómo abordaste el papel de la música en la película? ¿Qué querías que agregara?

Debido a que Alex lo hizo tan bien con lo difíciles y jodidos en la pizarra que realmente se siente todos los días tratando de subir un centímetro en la industria de la música, no quería que la música lo perdiera. O que las canciones que Archie estaba cantando en la película no se sentía como una canción que un artista como él realmente cantaba o que hay demasiada música en una película de música en lugar de dejar que el diálogo hablara. Quería que se sintiera como 2018 para mí y mis amigos, quería que esas canciones realmente vinieran de personas como Dijon y Rex Orange County.

Quiero decir, Dijon acaba de escribir el álbum de Bieber y es una de las personas más influyentes de nuestro tiempo. Creo que «Sweet Talk» realmente suena, incluso como una canción de Archie. Esa canción de Rex Orange County, «Love and Obsession», realmente parece que podría ir a un álbum realmente increíble. Y creo que la música que lo vende, Alex realmente entiende el mundo de estar al tanto de él y de alguna manera clavarla con el diálogo y la sensación de la película … como, no puedes equivocarte la música en una película de música. Así que lo tomé tan jodidamente serio. Estoy muy, muy orgulloso de lo que salimos. Fui y lo vi con muchos de mis mejores amigos que entienden esto aún mejor que yo sobre la industria y los trabajos de ella, y todos dijeron: «Hombre, se sintió real». Y ese es el mayor cumplido que podríamos obtener con esta película.

Para la música original, ¿la mayoría de las canciones fueron escritas para la película o fueron de sesiones anteriores?

«Snakes in the Garden» fue escrito para la película. Estaba en una sesión de escritura con [songwriter] Beau Knox y yo le dijimos: «Estoy trabajando en esta película», y él estaba trabajando en una balada para un artista pop. Y mientras lo estábamos haciendo, por alguna razón pensé: «Sabes qué, joder a ese artista. ¿Podemos hacer esto por Oliver?» Ese fue escrito para encajar en la película, los otros no.

«Domicile» fue escrito al mismo tiempo por DVR, un compositor muy joven y talentoso en XL Records. Tenía esta canción, pero cuando hablamos con él sobre lo que era la película y cómo era el personaje, era: «Siento que cantaría esto». Luego lo formamos a Archie y su rango y lo hicimos en forma en quién se estaba convirtiendo Oliver. La canción de Dijon, «Sweet Talk», fue básicamente una demostración al comienzo de una sesión con Dijon y yo de hace años. Estaba pasando por las canciones de 2018 en mi computadora y encontré una canción de Dijon medio con acabado medio de acabado y lo llamé y dije: «No quiero ser ese tipo, pero ¿hay de todos modos, podemos usarla?» Y antes de terminar, dijo: «Amigo, no me importa, adelante. Te amo, adiós». Y fue solo lo más relajante del mundo.

Me gusta, gracias mucho a Rex y Dijon por ser tan serviciales y geniales como pudieron. Y para ellos, creo que es algo hermoso porque mira lo bien que son sus jodidos lanzamientos. ¡Mierda! Ayer hablé sobre eso con Rex y pensé: «Hermano, qué jodidamente genial es que ‘Amor y obsesión’, que, ahora me encantará esta canción por el resto de mi vida, ¿fue esta demostración que tuvo con guitarras. Y recuerdo que lo escuché con Archie y siendo como,» Dude, esto es lo suficientemente bueno como para ser una canción que lleva una película de maldito «, cuando ves la película,» Love and Obsession «. que estaban allí, pero sabes las palabras para «amor y obsesión» cuando te vas.

Por otro lado, ¿cómo te acercaste al puntaje?

Como alguien que no anota y nunca tuvo la intención de hacerlo, y no sueño con anotar más, no es realmente algo que haya estado en mi alcance. Cuando piensas en la puntuación, lo primero que te llega a la cabeza es como John Williams y secciones de cuerdas y Hans [Zimmer]. Y creo que al mirar cómo me sentí cuando escuché por primera vez los puntajes «Ex Machina» o «Red Social», me fui recordando la textura y el ondulado wonkiness de ella. Quería que se sintiera así, que es la antítesis de mi trabajo como productor. Siempre quiero que la gente deje mi trabajo como productor con algo en la cabeza: una letra, una melodía, un sentimiento. Con esto, quería que la gente se fuera y fuera: «Dios, esa escena me hizo sentir incómodo y no sé exactamente por qué». Quería que todo te arrastrara.

Sé que acabas de decir que no quieres hacer más puntuación, pero ¿harías la música para la próxima película de Russell?

Haré cualquier cosa por Alex Russell por el resto de mi vida. Pero aparte de eso, no.

Te abrazaré a eso.

Para mi próximo Variedad Entrevista para mi próximo puntaje, puedes recordarme eso.

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.