Kennedy Sagala es obligatorio por la forma de gestión del DPD BMI en 4 provincias de Papua

Yakarta, Viva – Kennedy Sagala acepta la delegación de autoridad o confianza para llevar a cabo la tarea de formar y compilar la gestión del Provincial Bintang Muda Indonesia Liderazgo Regional (BMI) PapuasiaPapua central, montaña Papua y Papua del Sur.

Carta de mandato publicada por el Consejo Nacional de Liderazgo (DPN) Fiesta ala Demócrata Bintang Muda Indonesia (IMC) Período 2025-2030 basado en la carta número 317/Mandat/DPN-BMI/IX/2025 sobre el establecimiento de DPD IMC en las cuatro provincias.

«Esto está relacionado con la necesidad de acelerar la formación de estructuras de gestión en las regiones para apoyar el programa de trabajo nacional. Y establecer una sólida sinergia y coordinación con la estructura del Partido Demócrata en las regiones», dijo Ken, saludando al hombre que creció en Jayapura, Papúa.

Dijo Kennedy, quien también es el tesorero general del Consejo de Liderazgo Nacional de Indonesia Indonesia (BMI), el objetivo principal es cerrar el programa nacional según lo ordenado por el presidente del DPN BMI H. Farkhan Evendi como un foro de consolidación nacional que fortalecerá la sinergia entre la administración.

«Por esta razón, la esperanza es que este plan sea bienvenido por los cuadros del Partido Demócrata en las cuatro provincias para trabajar juntas. Porque después de todo, el IMC es una máquina conductora bajo los auspicios de la gerencia del Partido Demócrata», dijo Ken acompañado por el Secretario General Wawan Suganto y el presidente diario del DPN BMI, Aditya Utama.

Las jóvenes estrellas indonesias son la fuerza impulsora del cambio que brinda beneficios concretos a la comunidad. La colaboración cruzada, tanto con el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para que el programa IMC pueda funcionar de manera óptima.

Como jóvenes de los futuros pilares de la nación, y tienen un papel importante en la realización de la visión del oro de Indonesia 2045, incluida la fomento de la dirección política del presidente del Partido Demócrata del Partido Demócrata, Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy).