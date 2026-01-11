Kendrick Perkins afirma que LaMelo Ball maldijo al entrenador de los Hornets

El avispones de charlotte hizo un movimiento audaz enviando Bola LaMelo al banquillo, pese a ser considerado la cara de la franquicia. Ball salió de la banca por primera vez desde su temporada de novato en un movimiento que sería considerado una falta de respeto para muchos de los mejores talentos. Que Charlotte haga que Ball salga de la banca podría hacer que ambas partes quieran salir.

El analista de la NBA Kendrick Perkins afirmó que escuchó una historia sobre LaMelo maldice al entrenador de los Hornets, Charles Lee:

«Los Hornets van a tener que tomar una decisión: cambiar a LaMelo o despedir al entrenador. Esos dos tipos no están de acuerdo. Te lo digo directamente. Esto es un hecho. El entrenador siente que LaMelo no es su hombre. Estamos hablando del tipo que es la cara de tu franquicia. ¿Lo mueves a la banca? Mis fuentes me dicen que LaMelo después de un partido le gritó al entrenador en el pasillo ‘que se joda este hijo de puta’. No están en la misma página. Período. Uno tiene que irse. Es el entrenador o LaMelo”.

Perkins reveló que tiene fuentes que creen que Ball y Lee están chocando. Charlotte no ha logrado progresar realmente hasta convertirse en un verdadero equipo de playoffs con LaMelo y muchos otros jugadores jóvenes talentosos que se unieron a la lista en las últimas temporadas.

¿Charlotte cambiaría a LaMelo Ball?

El NBA El panorama ve al equipo haciendo movimientos audaces más fácilmente que en épocas pasadas. Sólo tomó una semana para Halcones de Atlanta para revelar que están negociando Trae Young y obtener la aprobación de un trato para el Magos de Washington. Si se coloca el balón en el bloque de cambios, probablemente lo moverán antes de la fecha límite.

A varios equipos en el mercado les falta un armador titular viable y podrían priorizar a un LaMelo relativamente joven. Charlotte ha comenzado a mostrar más preferencia por sus compañeros jugadores jóvenes. Brandon Miller y ¿Podría Knueppel? más que Ball para abrir aún más el potencial comercial.

Si las fuentes de Perkins tienen razón, los Hornets probablemente buscarán mover a LaMelo en la fecha límite para futuros activos u otro jugador joven. Ball ha pasado los seis años de su carrera en Charlotte, pero la falta de éxito y la mayor generación de conflictos pueden hacer que sea el momento perfecto para una mudanza.

Destinos comerciales potenciales de LaMelo Ball

El lobos de minnesota, Calor de Miamiy Cohetes de Houston Hay tres equipos de playoffs a los que les vendría bien un base armador. Minnesota siente que está a una pieza de ser considerado un verdadero contendiente. A Houston le falta un base hasta ser veterano Fred VanVleet regresa de una lesión y Miami siempre está activo en objetivos comerciales.

equipos perdedores como el Reyes de Sacramento y Redes de Brooklyn Se rumorea que buscarán a su próximo armador titular en el mercado comercial. Charlotte tendría muchos pretendientes, pero los activos que ofrecen otros equipos pueden ser limitados.

Atlanta se conformó con un contrato que vencía y un tirador de rol para el más consumado Young la semana pasada. Los Hornets pueden terminar en el mismo barco y tener que conformarse con menos si dejan a Ball mientras el mercado es más tacaño que en los últimos años.