Ken Leung sobre Harper trayendo de vuelta a Eric

En el primer episodio de la cuarta temporada de “Industry”, en el que casi aparecen los creadores Mickey Down y Konrad Kay. mini-reinicio del exitoso drama financieroCon el cierre de su banco central, Pierpoint, al final de la temporada 3 y la introducción de varios personajes nuevos, la mayoría de las caras que regresan no parecen tener mucha suerte.

A pesar de todo su guardarropa nuevo y lujoso y sus espectaculares entradas a la oficina, Harper (Myha’la) está luchando con su fondo de cobertura (lo que culminó con un inversionista enojado que sufrió un derrame cerebral y colocó un escritorio de vidrio en su oficina). Mientras tanto, Yasmin (Marisa Abela) se está adaptando al giro de su carrera como colaboradora de contactos para los ricos y poderosos, pero está claro que hay problemas en la mansión con su aristocrático esposo Henry (Kit Harington) y cualquier período de luna de miel que hayan disfrutado duró poco. Mientras tanto, Rishi (Sagar Radia), visto por última vez lidiando con el brutal asesinato de su esposa justo frente a él, se ha visto obligado a robar teléfonos en pubs para obtener información privilegiada que luego pueda explotar.

Sólo Eric (Ken Leung) parece estar divirtiéndose.

Después de haber dejado Pierpoint con un saldo bancario muy inflado, se ve al ex director general de ventas con un bate de béisbol fumando un cigarro mientras juega una ronda de golf con un par de compañeros financieros jubilados (y lanzando un saludo a un golfista con gorra roja en la distancia que nos hacen creer que es Donald Trump). Después del juego y de regreso a su lujoso alojamiento, se relaja en el jardín con un crucigrama mientras lo atiende una mujer joven con pantalones cortos que claramente hace mucho más que simplemente servirle cervezas. El parqué no podría parecer más lejano.

Pero basta una llamada de Harper para que Eric abandone esta supuesta vida de Riley, cruce el Atlántico y regrese a las trincheras de hacer dinero para iniciar un nuevo fondo con su ex becario (a quien, no lo olvidemos, traicionó en la tercera temporada). Esta vez, sin embargo, ella está a cargo.

El “juego de poder”, dice Leung Variedadse ha «volteado». Sin embargo, como señala, es mucho más que una adicción al mundo de las finanzas lo que atrae a Eric de nuevo.

La relación entre Harper y Eric ha sido un elemento central desde el comienzo del programa. ¿Cómo describirías su trayectoria y qué los llevó a este momento en el que ella puede recuperarlo de su retiro?

Bueno, de repente él la necesita más que ella a él. Hay una manera en la que eso tal vez sea obvio, pero luego hay una parte que no es tan obvia. Ella, creo, representa para él una manera de entender a su hija. Tiene mujeres jóvenes en su vida con las que se acuesta, pero en realidad no tiene a nadie con quien pueda hablar, conocer, comprender, confiar o hacer que ellas confíen en él. No tiene a nadie así, excepto Harper. Y de repente, Harper ha resurgido en su vida. Tienen esta historia de altibajos. Y en cuanto al juego de poder, eso está al revés. Quizás la vea como una versión de él más joven.

Pero creo que tiene una especie de agenda subyacente que tiene que ver con su hija y que no tiene nada que ver con volver a estar en el negocio. No está claro qué tan consciente es eso. Pero empieza la temporada al otro lado del charco, huyendo de todo, escondiéndose de la sombra de [former boss] Bill y todo eso, fingiendo que tiene una vida cómoda y acogedora allí. Y no hace falta mucho para traerlo de vuelta. Entonces, sí, creo que tiene agendas superficiales y agendas subterráneas al mismo tiempo.

Mencionaste a la hija de Eric. Hemos descubierto pequeños elementos sobre su vida fuera del trabajo anteriormente, pero en la temporada 4, con Pierpoint fuera y Eric fuera del banco, se revela mucho más. ¿Cuál ha sido el elemento más interesante de él por descubrir?

A lo largo de las tres temporadas anteriores lo hemos seguido en el trabajo y hemos vislumbrado su vida familiar y cómo se desmorona. Incluso el desmoronamiento, sólo lo hemos vislumbrado. Hemos visto los efectos y hemos podido hacer ciertas suposiciones, pero nunca hemos conocido realmente a su familia. Y así, con el final de la temporada 3, sentí como si se cerrara un círculo, y que si el personaje iba a evolucionar, entonces era necesario abrir un nuevo círculo. Y hablamos un poco sobre eso, Mickey, Konrad y yo. Y lo que resultó de eso fue que en la temporada 4 conocemos a una de sus hijas y vemos cómo lo enfrenta directamente. Y eso fue realmente divertido, porque nunca pensé que tomaríamos ese camino, solo por la forma en que iban las cosas, según el programa, de qué se trata y el mundo en el que habita. Nunca pensé que llegaría a ver esa parte de Eric. Y esta temporada fue sorprendente y también realmente genial, porque conoces una parte completamente diferente de alguien cuando regresas a casa con esa persona.

Al final de la temporada 3, Eric lanza su famoso bate en la oficina cerrada de Pierpoint y tiene esa última llamada con Harper. Toda la temporada pareció cerrar un círculo con todos los personajes principales, pero quizás con Eric más que con los demás.

Creo que el lanzamiento de ese famoso bate es interesante, porque seguro, se puede interpretar como un final. Y sería un buen final. Pero en ese momento también podría verse fácilmente como si él lo estuviera tirando todo a la basura metafóricamente. Y quiero decir, ese es el punto en el que comienza una historia. Por lo tanto, también puede verse como el comienzo. Creo que es realmente interesante que haga eso.

¿Qué pasó con ese murciélago? Una parte de mí quiere pensar que lo tienes en casa, en una vitrina.

Voy a asumir que es con el hombre de utilería. Pero sí, hay una parte de mí que quiere reclamarlo. Pero luego hay una parte de mí a la que le gusta como a un niño, así que veamos hacia dónde vamos a partir de ahora.

Cuando te uniste a “Industry” por primera vez, eras uno de los pocos actores experimentados en el set. ¿Qué se sintió al estar rodeado de tanto talento haciéndolo por primera vez y verlos florecer a tu alrededor?

Son actores increíbles, como puedes ver. Pero no sólo en términos de actuación, sino también en la forma en que se comportan: es muy profesional pero divertido al mismo tiempo. Todos son actores muy maduros. Estoy muy orgulloso de ellos, pero no sé si es apropiado que esté orgulloso de ellos. ¡Así que los admiro! Intento aprender de ellos. Nunca he sido solo yo sentado en una silla alta repartiendo consejos.

Y lo mismo ocurre con los creadores Mickey Down y Konrad Kay, que no habían hecho nada antes pero que ahora no sólo escriben y presentan “Industry”, sino que también dirigen. ¿Has sentido crecer la madurez en el programa y hacia dónde la han llevado durante cuatro temporadas?

¡Ah sí, y son tan atrevidos! Quizás no sepan lo suficiente como para tener miedo de las cosas.

