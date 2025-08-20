Ken Griffey Jr. quiere un papel en traer de regreso a Seattle Sonics

Ken Griffey Jr. es conocido por ser una de las figuras más icónicas de la historia deportiva de Seattle. Griffey ha mantenido una fuerte conexión con la ciudad esmeralda, desde sus primeros días electrizantes multitudes en el Kingdome de su carrera en el Salón de la Fama que impulsó a los marineros a la fama nacional.

Actualmente, ha expresado su interés en participar en un nuevo papel, este tiempo fuera del campo y en las filas de propiedad, como miembro de un grupo que tiene como objetivo llevar la NBA a Seattle. Griffey expresó su disposición a ayudar a restaurar los Supersonics de Seattle a su lugar legítimo en el paisaje deportivo de la ciudad. En una entrevista reciente.

El anhelo de Seattle por los Sonics

La identidad de Seattle ha sido moldeada por los Supersonics durante más de 40 años, ganando el campeonato de la NBA en 1979 y produciendo estrellas como Gary Payton, Shawn Kemp, Ray Allen y Kevin Durant. En 2008La franquicia se mudó controvertido a Oklahoma City, dejando un agujero que permanece sin cubrir.

La desaparición de los Sonics sigue siendo un momento agridulce para muchos fanáticos, y la búsqueda de la ciudad de un regreso de la NBA es una causa común en todo el noroeste del Pacífico. El deseo de Griffey de poseer algo demuestra el alcance de la ausencia de los Sonics.

Griffey es un apasionado fanático de los deportes que comprende cómo una franquicia profesional afecta la cultura y la economía de una ciudad más allá de su carrera en el béisbol del Salón de la Fama. Su voz es significativa debido a su estatus legendario en Seattle, así como su perspicacia comercial y su creciente participación en los círculos de propiedad deportiva.

La transición de Griffey más allá del béisbol

Griffey se ha aventurado recientemente en varias actividades fuera del campo, incluido unirse al grupo de propiedad de los Marineros en 2021. Su movimiento fue una sorpresa ya que se convirtió en el primer ex jugador en tener una participación en la franquicia. Si decide seguir la propiedad de la NBA, esa experiencia podría ser un plan para cómo sería su papel.

Su inversión en los marineros fue un reflejo de su fuerte compromiso con la ciudad y su herencia deportiva, y la idea de expandir ese impacto al baloncesto es un desarrollo natural. La base de fanáticos de los deportes de Seattle es fuerte para muchos deportes diferentes, como los Seahawks en la NFL, la tormenta en la WNBA o el Kraken en la NHL. El regreso de los Sonics reforzaría la reputación de Seattle como una de las ciudades deportivas más dinámicas de Estados Unidos.

El camino al regreso de la NBA

Los comentarios de Griffey definitivamente estimularán a los fanáticos, pero el proceso de introducción de los Sonics es intrincado. Seattle será un contendiente principal cuando la NBA decida expandirse, pero el Comisionado Adam Silver lo ha reconocido como un contendiente principal. El apoyo de Seattle a otra franquicia profesional de baloncesto se puede ver en el reciente éxito de Climate Pledge Arena, que actualmente alberga la tormenta de Kraken y la WNBA de la NHL.

Durante muchos años, se ha hablado de posibles grupos de propiedad y cifras prominentes como Chris Hansen y Jeff Bezos han sido sugeridos como posibles patrocinadores. La inclusión del nombre de Griffey da como resultado un valor único, sentimental y simbólico. La idea de que un atleta querido lidere la carga para revivir a los Sonics es una poderosa dimensión emocional para los fanáticos del deporte de Seattle.

Un símbolo de legado y esperanza

Ken Griffey Jr. siempre ha sido más que un jugador de pelota a Seattle. Durante su tiempo, la ciudad comenzó a definirse en el escenario deportivo nacional. El deseo de Griffey de desempeñar un papel en el renacimiento de los Sonics lo coloca nuevamente en el corazón de la historia deportiva de Seattle.

La participación de Griffey no solo es la propiedad de los fanáticos que han estado esperando que su equipo regrese durante casi dos décadas; También es una prueba de autenticidad y dedicación al legado de la ciudad. Griffey, incluido en el grupo de propiedades, haría que los Sonics regresen en caso de expansión de la NBA.

La historia de pérdida y anhelo de Seattle finalmente culminaría en uno de restauración y triunfo. Griffey declaró que Seattle carece de algo. Si tiene algo que ver con eso, la pieza faltante, el verde y el oro de los Supersonics de Seattle, algún día podría volver a su lugar apropiado.