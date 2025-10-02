Kemnaker le pide a las empresas en Indonesia que haga que sus trabajadores se sientan como en casa

Yakarta, Viva – Viceministro de mano de obra (Wamenaker) Afriandsyah Noor preguntó cada uno compañía En Indonesia puede crear un ambiente de trabajo que realice empleado Sea cómodo, cómodo y protegido por su bienestar. Para que esa productividad pueda ser mejorada.

Afirmó la importancia de construir un diálogo abierto entre los trabajadores y la gerencia. Este es un esfuerzo de la empresa para mantener relaciones industriales armoniosas con sus trabajadores.

«(Los trabajadores) se sienten como en casa, no solo por el salario o las instalaciones, sino también por el servicio, las garantías de pensiones y una atmósfera armoniosa», dijo el vicepresidente Wamenaker, quien se llama cariñosamente Ferry, en su declaración en Yakarta el jueves. 2 de octubre de 2025.

Además, Wamenaker Ferry también espera que el mundo de los negocios en varios sectores también pueda continuar desarrollando su negocio en Indonesia. Para que pueda abrir más oportunidades de trabajo para la comunidad.

«Tenemos que pensar en cómo se puede realizar esta absorción laboral», dijo.

Viceministro de Manpower (Wamenaker), Afriandsyah Noor (izquierda) Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

En términos de negocios, el presidente de PT Elsewedy Electric Indonesia, Hany Gamal, evaluó que el éxito de su compañía en este momento no podía separarse del gran papel de los trabajadores de Elsewedy.

«Para nosotros, los empleados son los principales activos de la empresa. Por lo tanto, siempre tratamos de presentar un ambiente de trabajo seguro, saludable y apasionado», Rich Hany.

«La presencia del viceministro junto con el Ministerio de Manpower es una gran motivación para que continuemos manteniendo una relación industrial justa y contribuir significativamente al desarrollo de las industrias nacionales», agregó. (Hormiga)