Kemkomdigi reprendió a las redes sociales X de Elon Musk 3 veces por esto

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) a través de la Dirección General de Supervisión del Espacio Digital emitió una Tercera Carta de Advertencia a los Operadores Privados de Sistemas Electrónicos de Contenidos Generados por el Usuario (PSE UGC) incógnita Corp (Plataforma X) milik Elon Musk porque no han cumplido con la obligación de pagar las multas administrativas que hayan sido previamente determinadas.

La tercera carta de advertencia fue enviada el 8 de octubre de 2025 por el Ministerio de Comunicación y Educación Superior a la Plataforma X a través del canal de comunicación oficial proporcionado por la Plataforma X.

«Las multas administrativas se impusieron por primera vez cuando se emitió la segunda carta de advertencia el 20 de septiembre de 2025, pero hasta el plazo especificado, parte Alejandro SabarLunes 13 de octubre de 2025.

La escalada y acumulación de multas administrativas se realiza de conformidad con el Reglamento Gubernamental (PP) núm. 43 de 2023 sobre Tipos y Tasas de Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP) que se aplican al Ministerio de Comunicaciones e Información, así como el Decreto del Ministro de Comunicaciones e Información Número 522 de 2024 sobre Gobernanza del Sistema de Cumplimiento de Moderación de Contenidos (SAMAN).

Esta acción es parte de la aplicación de la ley respecto de las violaciones de las obligaciones de moderación de contenido pornográfico encontradas en los resultados del monitoreo del espacio digital realizado por el Ministerio de Comunicación y Educación Superior el 12 de septiembre de 2025.

Aunque la plataforma

Además, el Director General Alexander enfatizó que las dos cartas de advertencia anteriores no habían sido respondidas por el Partido.

«Hasta ahora, Plataforma