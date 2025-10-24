Kemkomdigi limpió 3 millones de contenidos negativos en un año, el número 1 es impactante

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) señaló que había gestionado alrededor de 3 millones de contenidos negativos en el espacio digital durante un año, del 20 de octubre de 2024 al 20 de octubre de 2025.

Juegos de azar en línea alias judol se convirtió en la categoría más grande con más de dos millones de contenidos accionados.

«Hay 3.053.984 contenidos negativos en el espacio digital que hemos manejado, 2.377.283 contenidos de juegos de azar, 612.618 contenidos pornográficos, de los cuales 8.517 contenidos de pornografía infantil», dijo el Director General de Supervisión del Espacio Digital del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología. Alejandro SabarViernes 24 de octubre de 2025.

Destacó que el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología no puede trabajar solo para mantener seguro el espacio digital.

Según él, es importante colaborar con diversas partes, tanto entre ministerios/instituciones, plataformas digitales, industria y sociedad.

«Es imposible que el gobierno lo haga solo. En el propio gobierno, que está dividido en tantos ministerios e instituciones, colaboramos. También fomentamos la colaboración con las plataformas, la industria y todas las partes, incluida la comunidad», afirmó Alexander Sabar.

Dio un ejemplo del manejo de los juegos de azar en línea, que es complejo e involucra a muchas partes, como el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK), la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«El problema del juego en línea tiene un amplio espectro, desde el principio hasta el final. Kemkomdigi impide que el público acceda al contenido judol. En el lado inicial está PPATK, que rastrea las transacciones financieras, OJK, que bloquea las cuentas. Mientras tanto, los actos delictivos son manejados por la policía o los agentes del orden», explicó.

Kemkomdigi aplica dos enfoques para monitorear el espacio digital: proactivo y reactivo.

Se adopta un enfoque proactivo a través de ciberpatrullajes las 24 horas, administrando el Sistema de Cumplimiento de Moderación de Contenidos o SAMAN y coordinando con plataformas digitales para el proceso de moderación.

Mientras tanto, se adopta un enfoque reactivo dando seguimiento a los informes públicos a través del canal aduankonten.id y a las quejas de otros ministerios/instituciones.

«Por ejemplo, si hay una denuncia sobre fraude o préstamos ilegales en línea, pediremos recomendaciones a la OJK para investigar si el contenido denunciado no está registrado. Si se trata de difamación, por supuesto, primero tendremos que acudir a la policía», dijo Alexander Sabar.