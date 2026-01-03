Kemkomdigi garantiza que registrar una tarjeta SIM usando su rostro sea seguro y sin complicaciones

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) ha tomado varias medidas preparatorias para implementar el registro tarjeta SIM basado biometria reconocimiento facial (reconocimiento facial) funciona de forma segura, fluida y no causa dificultades a la comunidad.

Así lo confirmó el Director General del Ecosistema Digital del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, Edwin Hidayat Abdullah. Admitió que había enviado cartas oficiales a tres operadores de telefonía móvil para preparar la infraestructura de apoyo para el registro biométrico.

Este paso tiene como objetivo brindar comodidad y confort al público al momento de registrarse. Aparte de eso, Kemkomdigi también prepara materiales y estrategias de comunicación pública como parte de la divulgación de políticas.

La socialización se lleva a cabo a través de varios canales, incluidos debates y programas de entrevistas con expertos que se transmiten en vivo a través del canal oficial de YouTube de Kemkomdigi para que pueda acceder al público en general.

Edwin dijo que las pruebas de registro biométrico se han llevado a cabo desde 2024, especialmente en los puntos de venta de los operadores celulares para servicios de reemplazo de tarjetas SIM.

Mientras tanto, a principios de 2025, también se llevarán a cabo pruebas en la zona de Gelora Bung Karno (GBK), en el centro de Yakarta.

Además, a finales del año pasado, el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología realizó pruebas biométricas en cada establecimiento de operador celular. Edwin dijo además que la implementación del registro biométrico se llevará a cabo por etapas.

En 2026, el foco de implementación se dirigirá a los puntos de venta de operadores celulares para que el público pueda recibir asistencia directa de los funcionarios.

Se adopta un enfoque gradual para que haya tiempo suficiente para brindar comprensión al público, teniendo en cuenta que no todos están familiarizados con los métodos biométricos.

Edwin enfatizó que el registro biométrico es necesario para aumentar la validez de los datos de los clientes, eliminar el uso indebido de los números celulares y fortalecer la seguridad de los servicios digitales.

Durante el período de transición de seis meses desde que entró en vigor el nuevo reglamento ministerial sobre el registro de clientes de servicios de telecomunicaciones, las personas todavía tienen la opción de registrarse de forma independiente utilizando su NIK y su número de tarjeta familiar a través de SMS 4444 o el portal web, o utilizando su NIK y datos biométricos a través del portal del operador de telefonía móvil.

«El Ministerio de Comunicaciones y Tecnología también pidió a los operadores de telefonía celular que proporcionen un portal web de registro biométrico con pautas y pasos claros para que el público pueda realizar el proceso de registro de manera fácil y cómoda», dijo en Yakarta, el sábado 3 de enero de 2026 (Ant).