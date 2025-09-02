Kemkomdigi enfatiza las restricciones en las características en vivo de Tiktok, no las instrucciones del gobierno.

Yakarta, Viva – Viceministro de Comunicación y Digital (Wamenkomdigi) Nazar Patria afirmó que presenta restricciones vivir Tiktok no instrucciones gubernamentales. Afirmó comprender los disturbios públicos relacionados con este asunto.

«Entendemos los disturbios sobre las características inactivas del informe en vivo de Tiktok. Pero debemos enfatizar aquí, que la política no está en las instrucciones del gobierno, sino que Tiktok lleva a cabo voluntariamente», dijo Nezar a los periodistas en el complejo del Parlamento Senayan, Yakarta, el martes 2 de septiembre, 2025.

La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Nezar dijo que la plataforma Tiktok encontró contenido Negativo relacionado con manifestaciones hace algún tiempo. Hizo hincapié en que el Ministerio de Komdigi trataría de realizar un contexto digital seguro para la comunidad.

«Debido a que Tiktok encontró cierto contenido durante la escalada de los disturbios que ocurrieron hace dos días, estaba lleno de contenido negativo, y era contrario a las pautas de la comunidad propiedad de Tiktok», dijo Nezar.

«Continuaremos colaborando así, para poder realizar un espacio digital seguro y saludable para todo», continuó.

Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Anteriormente, el 30 de agosto de 2025, Tiktok cerró oficialmente las características en vivo en Indonesia. Esta política se tomó voluntariamente como un paso de seguridad después del aumento de la violencia en las manifestaciones en varias regiones en Indonesia.

En su declaración oficial, Tiktok declaró que el cierre de la característica en vivo se llevó a cabo para evitar el potencial de abuso mientras se mantiene la plataforma para seguir siendo un espacio seguro y civilizado.