Kemkomdigi actúa rápidamente para instalar comunicaciones de emergencia

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones y Digital (Ministerio de Comunicación y Educación) trabaja junto con tres operador móvil Acelerar la recuperación de los servicios de telecomunicaciones después de desastres. inundación Y corrimiento de tierras en la región de la provincia de Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra.

Lea también: La mina de oro Martabe detiene temporalmente sus operaciones, Bahlil: ayuda con la gestión de desastres



Aceh es una zona afectada por desastres, por lo que experimentó una interrupción bastante grave de los servicios de telecomunicaciones debido a las inundaciones que provocaron cortes de suministro de energía y daños a la infraestructura de telecomunicaciones.

«Por supuesto, todos trabajamos juntos para restaurar la situación y esperamos que todos puedan brindar un alto nivel de simpatía entre sí», dijo el viceministro de Comunicaciones y Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria en Yakarta, el viernes 5 de diciembre de 2025.

Lea también: Umrah después de emitir una carta de incapacidad para manejar el desastre, regente de Aceh del Sur: Las condiciones allí han mejorado



Según él, el gobierno da prioridad a acelerar la recuperación de los servicios de telecomunicaciones en la región de Aceh durante el período de respuesta a la emergencia por desastres.

Según datos del gobierno al 5 de diciembre de 2025, había 1.789 estación transceptora base (BTS) o el 52,4 por ciento del total de 3.414 BTS en la provincia de Aceh han vuelto a estar activos.

Lea también: Puan pide al gobierno que sea más receptivo en la gestión de las inundaciones en Aceh y Sumatra



Nezar Patria dijo que el porcentaje de BTS activos podría aumentarse a alrededor del 75 por ciento en línea con el restablecimiento del suministro eléctrico.

«Esperemos que esta semana podamos recuperarnos como antes. Porque los obstáculos que encontramos siguen siendo los mismos que en días anteriores, es decir, en forma de energía eléctrica», dijo.

El Viceministro de Comunicaciones y Tecnología dijo que el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología, junto con tres operadores de telefonía celular, continúan monitoreando los esfuerzos para restaurar la red de telecomunicaciones en la parte de la isla de Sumatra que fue afectada por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Para apoyar la prestación de servicios de telecomunicaciones en zonas aún aisladas, Kemkomdigi proporciona equipos de comunicaciones por satélite. enlace estelar junto con un generador como fuente de energía temporal.

Este dispositivo de comunicación de emergencia está preparado como sistema de amortiguación de los servicios públicos de comunicación cuando los servicios de telecomunicaciones y el suministro eléctrico no se han restablecido por completo.

La provisión de equipos de telecomunicaciones Starlink tiene como objetivo apoyar la implementación de evacuaciones, distribución de ayuda, servicios de salud, así como reportar datos sobre víctimas y condiciones de las áreas afectadas por desastres.

“Este dispositivo de comunicación de emergencia se entrega de forma gratuita. También estamos coordinando con el PLN y otros organismos afines para restablecer las conexiones y servicios de telecomunicaciones”, enfatizó el viceministro de Comunicaciones y Tecnología, Nezar Patria.