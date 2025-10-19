Kemiren Village, Banyuwangi, está incluida en la red de las mejores aldeas turísticas del mundo

BanyuwangiVIVA – Pueblo Turístico La tradición Osing Kemiren, Banyuwangi Regency, Java Oriental, es parte de la Red de las Mejores Aldeas Turísticas del Mundo (The Best Tourism Villages Upgrade Program 2025) de la Agencia de Turismo de las Naciones Unidas Turístico Naciones Unidas (PBB).

Lea también: La ONU asigna fondos adicionales por 11 millones de dólares para operaciones humanitarias en Gaza



El regente de Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani en Banyuwangi, Minggi, dijo que estaba orgulloso de los logros internacionales logrados por la Villa Turística Tradicional Osing Kemiren.

«Este logro es el resultado del espíritu de cooperación mutua y el fuerte compromiso del pueblo de Banyuwangi, especialmente del pueblo de Kemiren, en la preservación de la cultura y el desarrollo del turismo sostenible», dijo.

Lea también: ONU: El alto el fuego en Gaza no debería ser una falsa esperanza para Palestina





El regente de Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, junto con Felicia Dahayu en Bali.

Ipuk dijo que este logro fue resultado de la fortaleza de la cultura local y del desarrollo turístico que apoya el medio ambiente y la sabiduría local.

Lea también: La mega venta de Experience Macao se inaugura oficialmente hoy en Yakarta



«Pueblo de Kemiren «Demuestra que los pueblos con fuertes raíces culturales pueden progresar y globalizarse sin perder su identidad, y esto es un estímulo para que sigamos fortaleciendo un ecosistema turístico inclusivo, sostenible y basado en la cultura», afirmó.

La determinación de la Aldea Turística Tradicional de Kemiren como la Mejor Red de Aldeas Turísticas del Mundo se llevó a cabo durante la Ceremonia de las Mejores Aldeas Turísticas de la ONU Turismo 2025 y la Tercera Reunión Anual de la Red, en Huzhou, China, el viernes (17/10).

Este año, al evento asistieron más de 270 villas turísticas de 65 países miembros de Turismo de las Naciones Unidas, que luego fueron seleccionadas a través de un estricto proceso de evaluación por parte de un consejo de expertos independientes.

Un comité de evaluación independiente evalúa a los candidatos basándose en varios criterios principales, incluido el potencial y la preservación de los recursos naturales y culturales, y la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Desarrollo turístico e integración de cadenas de valor locales, gobernanza, infraestructura y seguridad turística.

Después de una estricta selección, se seleccionaron 72 pueblos de África, América, Asia, Europa y Medio Oriente, que pasaron a formar parte de la Red de Mejores Pueblos Turísticos.

Con la selección de Kemiren Village, la aldea, habitada predominantemente por la tribu Osing, que es una tribu indígena de Banyuwangi, se incluye en la red mundial de destinos rurales de Turismo de la ONU.