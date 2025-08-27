Kemenpora posee IEC en Makassar, los partidarios son la clave del progreso de la industria deportiva

VIVA – Ministerio de Jóvenes y Deportes (Kemenpora) Nuevamente continuó el Programa de Comunicación, Información y Educación (KIE) de los partidarios del fútbol. La agenda con el tema «Smart Supporters, Quality Team» se celebró en Makassar el martes 26 de agosto de 2025.

Esta actividad es un seguimiento de la ley número 11 de 2022 con respecto a los deportes, que confirma que los partidarios son una parte importante del ecosistema deportivo. El Foro KIE está presente como un espacio de diálogo para igualar la visión entre el gobierno, las partes interesadas del fútbol y los grupos de seguidores.

Diputado para el desarrollo Industria deportiva de KemenporaRaden Isnanta, enfatizó que los seguidores tenían una contribución importante al progreso del fútbol nacional. «Los partidarios son el espíritu del fútbol. Sin ellos, el partido pierde significado. Sin embargo, queremos que los seguidores estén presentes no solo para apoyar, sino que también se convierten en parte del progreso de la industria deportiva», dijo.

Isnanta explicó que cuando los partidarios están presentes de manera inteligente y deportiva, la competencia será de mayor calidad. Los patrocinadores también estarán interesados ​​en ingresar, aumentos de facturación de boletos y la economía local alrededor del estadio también se está moviendo.

Una de las principales aspiraciones de seguidores en Makassar es la revocación de la prohibición de observar juegos. Esperan, con un registro grupal ordenado y no problemático, se puede dar un permiso del día fuera de lugar. Isnanta evaluó que en realidad podría fomentar el crecimiento de la industria deportiva.

«Si los seguidores pueden volver a la vez en el buen sentido, nuestra industria deportiva se desarrolla automáticamente. Imagine, desde boletos de partidos, transporte, hoteles, culinarios, turismo, todo conmovido», enfatizó Isnanta.

Además de la cuestión del día fuera de casa, los seguidores también le pidieron a Makassar que tuviera un estadio representativo para la Liga 1. En la actualidad, PSM todavía se basa en Parepare, que está a más de dos horas del centro de la ciudad, por lo que el acceso de la audiencia aún es limitado.

National Football Observer, M. Kusnaeni, evaluó que Makassar tiene una base de seguidores fuerte y propicio. Sin embargo, recordó la importancia de un estricto sistema de supervisión si se reabrió la política del Día de Ajusta. «Se espera que en el futuro PT Lib realice una recopilación de datos que esté conectada con los datos policiales a través de la solicitud de boletos», dijo.

Según Kusnaeni, el sistema de boletos basado en la base de datos puede detectar el historial de la audiencia, ya sea libre de drogas, no tiene ningún registro de violaciones y listo para defender el espíritu deportivo.

«Si hay una violación, la base de datos puede ser la base para imponer sanciones prohibidas de observar u otras sanciones de acuerdo con la ley», agregó.

Este esquema abre grandes oportunidades para la creación de la cultura saludable del día. La ciudad anfitriona obtendrá beneficios económicos, el club obtiene ingresos adicionales y la liga se vuelve más animada con la atmósfera de rivalidad positiva.

A través del programa KIE, Kemenpora quiere enfatizar que los seguidores no solo son espectadores en las gradas, sino también en motocicletas que impulsan la industria deportiva nacional. Con una buena comunicación, regulaciones claras y compromiso de mantener la deportividad, el fútbol indonesio puede moverse más avanzado.

Lista de grupos de seguidores presentes en Kie

1. Partidarios del Maczman

2. SPARTERLO LAJ

3. Comando de partidarios del ISM

4. Seguidores Redgank

5. SUPORTORIOS KVS

6. partidarios de Ramang Mania

7. Pensadores de fanáticos de PSM

8. CMSM SPARTER

9. KDS partidarios

10. Suports KVU

11. KSVU SPULLADORES

12. partidarios del retenedor EJA

13. SPULLADOS PHINISI EJA

14. Mis seguidores PSM

15. partidarios del ayuntamiento de la manía