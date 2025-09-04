Kemenpora posee a los seguidores del fútbol de Kie en Padang, West Sumatra se convierte en piloto nacional

VIVA – Actividades de comunicación, información y educación (KIE) Seguidores El fútbol se llevó a cabo en el Hotel Truntum, Ciudad Padang, martes 3 de septiembre de 2025. Esta agenda es un paso importante para el gobierno para alentar la transformación del fútbol nacional hacia una industria deportiva moderna.

El evento fue abierto por el Diputado para el Desarrollo de la Industria del Deporte. KemenporaRaden Isnanta, acompañado por el ayudante Diputado de Deportes Profesionales, así como representantes de PT Liga Indonesia Baru (LIB) y PSSI.

También estuvieron presentes representantes de los partidarios de Semen Padang y los elementos OPD provinciales y municipales. Además, la policía regional de West Sumatra, los observadores de fútbol, ​​los entrenadores de fútbol y los propietarios también estuvieron presentes Semen Padang FC quienes ayudaron a proporcionar aportes relacionados con la gestión de competiciones y partidarios de los partidarios.

En sus comentarios, Isnanta afirmó que West Sumatra tiene un gran potencial no solo en términos de logros de clubes, sino también en la gestión de partidarios que pueden ser un modelo para otras regiones.

«El club de fútbol en West Sumatra es uno de los mejores clubes que hemos conocido. La intención es la misma en varios lugares, a saber, avanzar al fútbol», dijo.

Isnanta también evaluó que el ecosistema de partido de la Liga 1 que Semen Padang vivió había mostrado una imagen positiva.

«El ecosistema de partidos de la Liga 1 Semen Padang en el que hay seguidores fanáticos se consideran bastante buenos. Uno de los indicadores es la orden de los seguidores, la seguridad ordenada, las organizaciones de seguidores que ya son legales, el impacto de UMKM es alentador y es una comunicación efectiva que está bien establecida entre los propietarios de clubes, la policía, los trabajadores de la salud, los partidarios, los organizadores y las partes relacionadas».

En línea con la opinión de los observadores nacionales de fútbol, ​​Akmal Marhali, Isnanta evaluó que es importante que West Sumatra se convierta en un modelo a seguir para el entrenamiento, la gestión del club y la creación de una cultura de observación saludable. Esto se considera una base importante para construir el fútbol como industria.

Además, Isnanta enfatizó que los registros de este foro de KIE serán un material de evaluación serio para el Ministerio de Jóvenes y Deportes, PSSI y PT Lib. Incluyendo recomendaciones técnicas, como limitar el número de espectadores al patrón de escolta en el estadio.

«Todos los registros del club y seguidores que hemos visitado serán la base. Pronto habrá un seguimiento más concreto y se puede ejemplificar a partir de aquí», dijo.

El Ministerio de Jóvenes y Deportes espera que a través de esta actividad sea un partidario más profesional de los seguidores, por lo que el fútbol nacional no solo está orientado hacia los resultados del partido, sino que también se desarrolla como una industria deportiva.

«El fútbol moderno ya no solo puede verse como entretenimiento. Debe administrarse profesionalmente, transparentemente, y proporcionar un valor agregado económico. Esa es la dirección en la que nos alientan para que el fútbol indonesio sea realmente parte de la industria deportiva», dijo Isnanta.