VIVA – Fundador de Mytiisi -ifc Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba, celebró una audiencia con el diputado para el desarrollo de la industria deportiva Kemenpora RI, Raden Isnanta, para explicar el desarrollo de la implementación de IFC Bali, que se celebró rutinariamente desde 2017 en la isla de los dioses.

Durante la reunión, Raden Isnanta dio un gran aprecio y pleno apoyo para IFC Bali. Llamó a este evento como uno de los mejores torneos de fútbol joven de Indonesia.

Además de la gestión profesional, IFC Bali también presenta un informe estadístico sobre las habilidades individuales de todos los jugadores y establece la cooperación estratégica con el legendario Club de España, Levante El club incluso ofrece becas para que los jugadores talentosos entrenen en Valencia, España.

El diputado es optimista de que IFC Bali puede convertirse en un lugar internacional que juega un papel importante en el desarrollo del turismo deportivo, además de tener un impacto positivo en las MIPYME en Bali e Indonesia. Según I Gusti Agung Putu Nuaba, el fortalecimiento de IFC Bali como industria ayudará a fomentar el fomento del fútbol nacional.

A través de la Instrucción Presidencial No. 3 de 2019, el Diputado invitó a todos los jefes regionales a enviar a los mejores jugadores nacidos en 2012, 2010 y 2009 para tomar los talentos de ID de Levante UD en Bali del 17 al 20 de octubre de 2025.

Los jugadores seleccionados aparecerán en IFC Bali del 20 al 25 de octubre de 2025, representando al equipo Levante UD Asia UD U14 y U16, así como la oportunidad de obtener una beca de entrenamiento para Valencia, España.

Mientras tanto, el presidente 1 Gobolabali Achwani expresó su gratitud por el apoyo constante del Ministerio de Jóvenes y Deportes.

«Estamos agradecidos porque el diputado del diputado apoya constantemente y realmente el evento anual de IFC Bali. Especialmente con la cooperación con Levante Ud España, por supuesto, esto se dará cuenta del sueño de Mytizi IFC Bali para llevar a jóvenes jugadores talentosos hacia España, Europa», dijo.