Kemenkum emitió SK, Golkar afirma admitir el campamento Soksi Misbakhun

Yakarta, Viva – Después de ser aprobado por el Partido Golkar y pasar a través de una serie de procesos, el Ministerio de Derecho de la República de Indonesia enfatizó el estado de derecho al emitir un decreto (SK) que ratificó oficialmente el liderazgo de Mukhamad Misbakhun como el Presidente Central de la Organización de Empleados de Swadiri Indonesia ((Medias) Bhakti Period 2025-2030.

El equipo legal de Soksi enfatizó que este decreto era una prueba de la presencia del estado para proporcionar certeza legal y poner fin al debate que había sucedido.



Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia, mientras asiste a la 12ª Conferencia Nacional de Depinas Soksi en el Hotel Bidakara, South Yakarta, martes 20 de mayo de 2025

«Emisión del decreto del Ministerio de Derecho y Número de Derechos Humanos AHU-0001556.AH.01.08. En 2025, esto está inaugurado de una gestión legítima y legítima. Esta es una afirmación de que el estado está presente para mantener el estado de derecho», dijo Purwoko, presidente del equipo legal de Soksi en Jakarta, citado el domingo 7 de septiembre, 2025.

Purwoko explicó que este respaldo no solo dependía del Ministerio de Derecho y Sociedad, sino que también tenía dos pilares innegables de legitimidad.

Según Purwoko, Mukhamad Misbakhun fue legal y democrático a través de la XII Soksi National Conference (Munas) en 2025, que se celebró en Yakarta, del 19 al 21 de mayo de 2025.

Mientras tanto, Fahd Elfouz Arafiq, presidente de la organización comunitaria del Partido Golkar DPP, enfatizó que el decreto (SK) del Ministerio de Derecho puso fin a todos los debates y demostró que el legítimo y reconocido Soksi como uno de los fundadores de Golkar solo estaba dirigido por Misbakhun.

Mientras tanto, el Decreto del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos respaldó específicamente los resultados de la Conferencia Nacional, con Misbakhun como presidenta general, Princesa Anetta Komarudin como Secretaria General y Anak Agug Bagus Adhi Mahendra Putra como Tesorera General.

Esto respondió firmemente por el campamento de Ali Wongso Sinaga, que se consideró infundado y contradicho sobre la piratería de la legalidad por Mukhamad Misbakhun, porque era contrario a la legitimidad oficial que se había establecido.

Respondiendo a la acusación unilateral, el presidente de la LBH Trisula Soksi y el presidente del equipo legal de Soksi, Purwoko, enfatizó que su partido tomaría medidas legales firmes.

«Reservamos los derechos legales para informar tanto penales como civiles a aquellos que han difundido noticias que contienen contenido de hacer hechos, calumnias y difamación», dijo Purwoko.



Misbakhun fue elegido como Ketum Soksi 2025-2030

No solo eso, Purwoko también envió una citación abierta contra aquellos que difundieron las falsas acusaciones.

«Se abriremos abiertamente para que inmediatamente retiraran las noticias y se disculpen en los medios de comunicación tanto en línea, impresos, televisión como de radio en toda Indonesia dentro de 2×24 horas desde que se anunció este lanzamiento», concluyó.