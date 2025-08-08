Kemenkum cooperativo, Reglamento de gobernanza del sector de actualización de ESDM y actualización

Yakarta, Viva – Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung dijo, su partido mantendría el Ministerio de Derecho en un esfuerzo por mejorar gobernancia El campo de la energía y la minería, a través de las medidas de renovación regulatoria.

Incluso afirmó que su partido se había conocido Ministro de derechoSupratman Andi Agtas, para discutir la sinergia relacionada con la mejora de la gobernanza del sector energético y minero.

«Nuevamente estamos haciendo mejoras en la gobernanza, por lo que requiere mejoras en las regulaciones. Eso es lo que discutimos con el Ministro de Derecho ayer», dijo Yuliot cuando se reunió en el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Según él, la mejora de la gobernanza es muy necesaria, porque hay varios subsectores en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales que también deben renovarse.

Por ejemplo, como nueva energía y energía renovable, petróleo y gas (petróleo y gas), y gobernanza para minerales y carbón.

«En el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, vemos la necesidad de una mejora regulatoria de la gobernanza para varios sectores y subsectores en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales», dijo.



Ministro de Derecho (Menkum), Supratman Andi Agtas en la región de Widya Chandra

Se conocía, anteriormente el jueves 7 de agosto de 2025 ayer, el viceministro de Energía y los Recursos Minerales, Yuliot Tanjung, había celebrado una reunión con el Ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, para discutir el acuerdo de regulaciones en el sector ESDM.

Esto es parte de un esfuerzo para armonizar las políticas en el sector ESDM, con las disposiciones de la ley nacional. Por otro lado, la disposición de las regulaciones en el sector ESDM también se considera necesaria para responder a los desafíos del desarrollo del sector minero de manera justa, transparente y sostenible.

La colaboración entre el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales y el Ministerio de Derecho tiene como objetivo garantizar que cada política producida proporcione beneficios concretos para las personas y fomente una mejor gestión de la energía en el futuro.