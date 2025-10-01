Kemenko PM reveló la base principal de la formulación de una economía del pueblo

Yakarta, Viva – Coordinar el Ministerio para el Empoderamiento de la Comunidad (Kemenko PM) afirmó que un diálogo abierto y sostenible con todos los niveles de la sociedad como la base principal en la formulación política economía ciudadanía.

La coordinación adjunta del empoderamiento económico de la comunidad y la protección de los trabajadores migrantes del Ministerio de PM, Leontinus Alpha Edison, reveló que las políticas efectivas solo pueden nacer de una comprensión profunda de las aspiraciones y los desafíos reales que enfrentan la comunidad en el campo.

«El gobierno como organizador estatal no puede formular una política de la Torre de Marfil. En el Ministerio de PM creemos que las políticas efectivas nacen de conversaciones sinceras y abiertas con la comunidad», dijo Leontinus en Kupang, NTT, citado de su declaración, miércoles 1 de octubre de 2025.

Esto se transmitió después de la actividad de «Empoderante de Kupang» Kupang «que acababa de celebrarse en Kupang, East Nusa Tenggara (NTT), y reunió al Ministerio de PM con cientos de actores económicos creativoTrabajadores de conciertos, micro y pequeñas y medianas empresas (MIPYME), así como líderes comunitarios y religiosos.

Leontinus hizo del evento en Kupang un ejemplo concreto de cómo el diálogo se convirtió en un puente entre el gobierno y los residentes. La actividad que involucró a más de mil participantes de diversos orígenes, según él, fue una manifestación del compromiso del gobierno no solo de hablar con la comunidad, sino de hablar con la comunidad.

«Desde el diálogo en Kupang, obtenemos información directa sobre los desafíos enfrentados trabajadores del concierto Y los actores económicos creativos, como la necesidad de la claridad del estado laboral, el acceso a la protección social, como el empleo de BPJS, a la estandarización de habilidades para competir en el mercado global «, explicó.

Agregó que el enfoque dialógico aseguró que los programas gubernamentales no estuvieran en la naturaleza De arriba hacia abajopero colaborativo y participativo. Al involucrar a varias partes interesadas desde el principio, el éxito potencial del programa se ha vuelto mayor debido a un sentido de propiedad mutua de la comunidad. Este modelo de diálogo participativo ya ha sido probado en Palembang, Yogyakarta y Bandung.

«La sinergia entre el gobierno central, los gobiernos locales y las comunidades locales es un plan para el empoderamiento económico sostenible», concluyó Leontinus.

Para obtener información, la contribución del sector de la economía creativa en NTT es cada vez más evidente. El último cálculo muestra que el valor agregado de la economía creativa en 2024 alcanzó Rp934.7 mil millones, con varios actores creativos registrados alrededor de 10.803 personas.

Mientras tanto, el número de MIPYM en NTT a agosto de 2025 era de 366,473 unidades, la mayoría de las micro empresas. Del total, el subsector y las artesanías de manualidades dominados por alrededor del 71.9% o 7,769 perpetradores, seguidos de 22.1% culinario (2,389 perpetradores) y la moda 2.8% (305 perpetradores).