Kemenko PM enfatiza al gobierno utilizando este enfoque para la aceleración comercial de las MIPYME a las cooperativas

Yakarta, Viva – Coordinar el Ministerio para el Empoderamiento de la Comunidad (Kemenko PM) enfatizó que este modelo de colaboración es un nuevo estándar para la forma actual del gobierno en el desarrollo mundo de los negocios.

Esto fue transmitido por el Diputado para la coordinación del empoderamiento económico de la comunidad y la protección de los trabajadores migrantes Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison cuando se realizó una prueba pública del negocio de los negocios en el Bandung Creative Hub, ayer.

«Esta es una prueba de nuestro compromiso de cambiar el funcionamiento total del gobierno. La participación pública debe ser significativa (Participación significativa«, a partir del primer día de diseño, no solo una formalidad cuando el documento es final», dijo Leontinus a partir de su declaración, martes 26 de agosto de 2025.

La presencia de docenas de CEO, académicos, comunidades y representantes de los gobiernos locales en las pruebas públicas es una prueba de que el gobierno va directamente para diseñar un programa con las partes interesadas desde la etapa de diseño de la concepción.

«El ADN que traigo del sector privado es la obsesión por escuchar la voz de los consumidores. En el gobierno, nuestros ‘consumidores’ son el público», agregó Leontinus.

Todos los insumos recibidos en esta prueba pública se examinarán en profundidad para enriquecer el modelo de sustancia e implementación del negocio de negocios, asegurando que las políticas producidas sean realmente relevantes y respondan las necesidades reales en el campo.

«Los aportes de los profesionales aquí, que van desde amigos en ITB, CEOs de inicio, hasta la comunidad, serán la base para perfeccionar este programa antes de que se lance a nivel nacional. Este programa ya no es el programa del Ministerio de Coordinación de PM, sino nuestro programa».

En cuanto al poder empresarial, el negocio está diseñado para ser una solución integrada desde aguas arriba hasta aguas abajo UmkmEconomía creativa y cooperativas.

El enfoque de la intervención incluye 5+1 pilares principales, a saber, acceso a materias primas, optimización del proceso de producción, facilidad de financiamiento, estrategias de marketing, comprensión del sistema comercial global, así como la facilitación de la legalidad y los derechos de propiedad intelectual (DPI).