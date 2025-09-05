Kemenhub revisa el negocio del autobús en las largas vacaciones del cumpleaños del Profeta

Bogor, Viva – Dirección General de Transporte de Tierras (Ditjen Hubdat) del Ministerio de Transporte (Kemenhub) nuevamente sosteniendo la inspección seguridad Tráfico y transporte por carretera en ese momento vacaciones largas Conmemoración del cumpleaños del Profeta Muhammad. Esto se hizo para garantizar y mejorar los aspectos de la seguridad del transporte de las personas.

La actividad que consiste en supervisión y aplicación de la ley se lleva a cabo en la ubicación del área de descanso KM 45A, Bogor Regency, West Java hoy hasta mañana. La implementación está en colaboración con el TNI, la policía, la Agencia de Transporte, la Clase I BPTD de Java Occidental, Jasa Marga y Jasa Raharja.

«Esto se hace de manera rutinaria para mantener la seguridad de sus principales usuarios de transporte público autobús-Cuatismo en un largo momento de vacaciones. La inspección incluyó aspectos de los requisitos administrativos y técnicos para el Vehicle Roadworthy utilizado «, dijo el Director General de Transporte de Tierras Aan Suhanan al revisar directamente la ubicación de la inspección el viernes

Continuó, hoy, el equipo de los oficiales chorro de rampa Ha examinado hasta 70 unidades de flota de autobuses que consisten en 65 autobuses turísticos, tres autobuses AKAP y dos autobuses AKDP.

A partir de los resultados del examen, hasta 23 autobuses o 33 por ciento de las violaciones y hasta 47 autobuses o 67 por ciento no cometieron violaciones (cumplir con los aspectos administrativos y técnicos de Roadworthy).

«De los 23 vehículos que se trataron con 34 tipos de violaciones que no cumplieron con los aspectos técnicos de Roadworthy con detalles de 6 unidades de vehículos Kir inactivos, 4 vehículos no tenían datos de KIR y la falsificación de evidencia de pruebas electrónicas de aprobación en 1 vehículo», explicó.

Mientras tanto, hay vehículos que no tienen una tarjeta de supervisión que incluya hasta 12 unidades de vehículos y hasta 2 unidades de vehículos tienen tarjetas de vigilancia falsas.

Mientras tanto, los vehículos que cometen violaciones reciben sanciones de acuerdo con los tipos de violaciones cometidas, como las sanciones de advertencia a la venta de boletos por parte de los investigadores de funcionario (PPN) y la policía de acuerdo con su autoridad.

Para no olvidar, apeló a todos los niveles de la sociedad que usarían el autobús para participar primero en verificar la valía del vehículo a través de la aplicación de socios de tierras que se pueden descargar a través de AppStore o PlayStore.

«El método es muy fácil, si ya conoce el número de vehículo, simplemente ingrese el número de vehículo en la función de verificación existente en la aplicación de socio de la tierra. Más tarde verá el estado de la tarjeta de supervisión (permiso operativo) y el estado de prueba regular del vehículo. Evite usar la flota de autobuses sin licencia y/o el período de prueba periódico se ha agotado», agregó Aan.

Además, su partido también apeló a los empresarios de autobuses para que primero verifiquen el estado del vehículo antes de su uso, tanto en términos de función de freno, luces, disponibilidad de correas de seguridad, etc.

«Además de verificar el estado del vehículo, lo que también es importante es garantizar la condición del conductor con buena salud y debe usar un cinturón de seguridad. Debe determinarse que el conductor tiene la competencia de conducir el vehículo que llevan. Evitemos el riesgo de fatalidad de accidentes», dijo.

Como apoyo de la Dirección General de Hubdat, en esta actividad también había tres autobuses de reemplazo para transportar pasajeros si se encontró un autobús que no cumplía con los requisitos administrativos y Roadworthy al mismo tiempo.

Espera que la existencia de actividades de supervisión y aplicación de la ley como esta tenga un efecto disuasorio tanto para los propietarios de las compañías de transporte de las personas como para el conductor en sí.

«Los resultados de la implementación de esta actividad se analizarán y evaluarán más a fondo para mejorar la implementación de la supervisión y la aplicación de la ley en el futuro», concluyó.

También estuvo presente el Secretario General de la Asociación de peajes de Indonesia, Kris Ade Sudiyono, Director de Tráfico Road, Rudi Irawan, Director de Instalaciones de Transporte de Carreteras y Seguridad, Yusuf Nugroho y representantes de la Oficina de Transporte de Regencia Bogor y Jasa Marga.