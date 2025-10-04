Kemenhub prepara 31 mil autobuses para apoyar el transporte de Navidad y Año Nuevo 2026

Yakarta, Viva – Ministerio de enlace (Kemenhub) Prepare 31 mil autobús Admite el funcionamiento suave del transporte Natal 2025 y Año Nuevo 2026, para garantizar que las personas obtengan servicios de transporte seguros, cómodos y ordenados.

«La Dirección General de Hubdat (Dirección General de Transporte de Tierras) prepara las instalaciones de transporte e infraestructura que consta de 178 terminales de pasajeros del Tipo A y Tipo B, alrededor de 31 mil autobuses como un medio de transporte por carretera», dijo el Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte Aan Suhanan fue citado el sábado 4 de octubre, 2025.

Aan dijo que de 31 mil autobuses, hasta 11 mil de ellos fueron flotas de transporte intercianas entre ciudades (AKAP), luego alrededor de 17 mil transporte de autobuses turísticos, y 2 mil transporte entre provincias/arrendamientos.

Además, la Dirección General de Hubdat Kemenhub también aseguró la preparación de 29 puertos de cruce con 15 caminos, incluidos 251 barcos y 72 unidades de muelle.

El ex jefe del Cuerpo de Tráfico (Korlantas) de la Policía Nacional explicó que en la preparación de las instalaciones e infraestructura, su partido colaboró ​​con el Centro de Gestión de Transporte de Tierras y las unidades de servicio en sus respectivas áreas de trabajo.

Según él, la clave del éxito de la implementación del transporte de Navidad y Año Nuevo radica en sinergia, coordinación y colaboración con todos los interesados ​​en el sector del transporte.

Por lo tanto, enfatizó que el espíritu de unión como unidad se convirtió en una base importante para garantizar la comodidad, la seguridad y la movilidad suave de la comunidad durante el período pico del movimiento del flujo de transporte.

«Sinergia, coordinación y colaboración con las partes interesadas clave para el éxito del transporte de Navidad y Año Nuevo, porque somos uno para garantizar la comodidad, la seguridad y la movilidad suave de la comunidad», agregó Aan.

También espera que todas las partes interesadas puedan preparar lo mejor de la implementación del transporte de Navidad y Año Nuevo para que la comunidad pueda ser bien servida.