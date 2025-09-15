Kemenhub llama a la extensión de las rutas Jabodebek y MRT LRT para ser entregadas al sector privado

Yakarta, Viva – Ministerio de Comunicaciones A través del Director de la Dirección General de Ferrocarriles de Tráfico y Transporte del Ferrocarril (DJKA), Arif Anwar admitió que en este momento su partido todavía estaba tratando de perseguir dos procesos de desarrollo de la infraestructura de apoyo del transporte en el área metropolitana de Yakarta.

Los dos proyectos son el desarrollo de la ruta Jabodebek Light Rail Transit (LRT) desde Cibubur hacia Mekarsari, así como la extensión del tránsito rápido de masa (MRT) al área sur de Tangerang.

«Hay dos proyectos que son actualmente el principal, que está relacionado con los alimentadores Jabodebek lrt «Desde Cibubur hacia Mekarsari, y el segundo alimentador de MRT desde el bulus de Lebak hasta el sureste», dijo Arif en la oficina del Ministerio de Transporte, Yakarta, el lunes de septiembre de 1525.

Discusión entre los medios y el director de la Dirección General de Kemenhub Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Explicó, más tarde todo el proyecto de extender el MRT a South Tangerang y LRT Jabodebek a Mekarsari, se presentará por completo a las partes privado En términos de financiamiento al proceso de trabajo del proyecto.

Sin embargo, Arif se aseguró de que su partido hubiera recibido una carta de intención (Loi) de inversor Doméstico, el asunto de la construcción de instalaciones de apoyo, como estaciones y rieles para los dos proyectos de extensión de ferrocarril eléctrico.

Sin embargo, continúa arif, hasta ahora los inversores todavía están realizando un estudio de factibilidad, también conocido como estudio de factibilidad (FS) de estos proyectos.

«En la actualidad, los dos proyectos ya son inversores que presentan LOI y están realizando un estudio. Así que estamos esperando la finalización de los inversores», dijo Arif.

Cuando se le pidió certeza cuándo se construirían los dos proyectos, Arif admitió que no podía confirmar esto. Porque hasta ahora su partido aún no ha recibido un contrato de trabajo de desarrollo, porque todo el proceso del proyecto todavía está en la etapa de estudio de estos inversores.

«Así que todavía invitamos a los inversores, que quieren ingresar. Lo que está claro es que no hay contrato con nosotros. Así que el estudio, por favor, primero en el inversor», dijo.