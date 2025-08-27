Kemenhub Limite el transporte operativo de bienes durante las largas vacaciones de la Maulid, mira el horario

Yakarta, Viva – El Ministerio de Transporte anunció que el transporte de bienes se limitaría a anticipar el aumento de la movilidad comunitaria durante el período día festivo largo conmemoramiento Maulid El profeta Muhammad vio del 4 al 7 de septiembre de 2025.

Director General de Transporte de Tierras Kemenhub Aan Suhanan reveló que los arreglos de tráfico durante las largas vacaciones del cumpleaños del Profeta Muhammad se llevaron a cabo sobre el transporte de bienes e implementando un sistema de ingeniería de tráfico.

«Este acuerdo de tráfico se implementará en varias carreteras nacionales y de peaje, que van del 4 al 7 de septiembre de 2025», dijo Aan en Yakarta, el 27 de agosto de 2025.

La Dirección General de Transporte de la Tierra (Ditjen Hubdat) del Ministerio de Transporte junto con la Dirección General de Bina Marga del Ministerio de Obras Públicas y la Policía Nacional Korlantas ha establecido una serie de estrategias regulatorias de tráfico como estipulados en la decreta conjunta del KP-DRJD 3760, KEP/143/VIII/2025, 62/KPTS/KPTING/2025 CONCERTING/2025 CONCERTING/2025 CONCERTING/2025 CONCERTING/2025 CONCERTORES Las largas vacaciones que conmemoran el Mawlid del Profeta Muhammad en 2025.



Exceso de camiones de carga, camiones de pasta de dientes

Dijo que el gobierno realizaría acuerdos de tránsito. Esto es como un compromiso con el gobierno para garantizar la seguridad para el funcionamiento suave del tráfico y el transporte por carretera. También fue para optimizar el uso y el movimiento del tráfico en las carreteras nacionales.

«Hemos establecido una serie de estrategias regulatorias de tráfico establecidas en el SKB, incluso a través de restricciones operacional Transporte de bienes y sistema de carril/carril de marea o marea fluir (contraproducción) «, explicó Aan.

Se afirmó que las restricciones operativas en el transporte del transporte de mercancías se llevaron a cabo en autos de mercancías con eje de tres o más, autos de mercancías por parche y remolques. Así como automóviles que transportan excavación (tierra, arena y/o piedras), productos mineros y materiales de construcción.

El acuerdo se llevó a cabo en una serie de caminos de peaje en ambas direcciones, a saber, el camino de peaje Jorr 1, Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Penjagan-Pemalang-Batang-Semarang, y Cikampek-Purwakarta-Padallarang-Cileunyi. Luego, en la carretera de peaje en el área de Semarang, a saber, Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Sondol, Jatingaleh Muktiharjo y Semarang-Solo.

Los días y el tiempo de la regulación del tráfico en forma de restricciones operativas en el transporte de bienes se implementan a partir del jueves 4 de septiembre de 2025 a las 15:00 a 24.00 hora local. Segundo, viernes 5 de septiembre de 2025 a las 6:00 a 18:00 hora local, tercera semana, 7 de septiembre de 2025 a las 6:00 a 22:00 hora local.

Continuó, las restricciones operativas en el transporte de bienes no se aplican al transporte de bienes de transporte de combustible, entrega de dinero, la necesidad de gestión de desastres, ganado, alimento para animales y fertilizantes. Las restricciones tampoco se aplican a los alimentos o las necesidades básicas como arroz, harina, maíz, azúcar, verduras, frutas, carne, pescado, carne de aves de corral, aceite de cocción y mantequilla, leche, huevos, soja, cebollas y chile.

A pesar de que está permitido, el transporte de bienes que pasan deben cumplir con las disposiciones de seguridad y seguridad en la carretera. «No use vehículos más dimensionales y más carga, esto debe probarse mediante el documento de acuerdo entre el propietario de los bienes y el empresario de transporte», dijo.

Además, debe estar equipado con una carga emitida por el propietario de los productos transportados, la carta de carga que contiene información sobre el tipo de bienes transportados, el propósito de enviar productos y el nombre y dirección del propietario de los bienes, y adjunto al parabrisas izquierda del transporte de bienes.

Además, el director general Aan dijo que el gobierno también implementaría un sistema de ingeniería de tráfico en forma de un sistema de flujo de marea/marea (contraproducción) que se aplicará a dos caminos de peaje, a saber, Yakarta-Cikampek y Jakarta-Bogor-Ciawi. (Hormiga)