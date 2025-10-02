Kemenhub Godok Stratagi se enfrenta a las vacaciones de Nataru, esto se destaca

Yakarta, Viva – El Ministerio de Transporte desarrolla una estrategia para garantizar la seguridad y la suavidad del viaje de la comunidad para prepararse para la implementación del transporte Natal 2025 y Año Nuevo 2026 (Nataru).

La Dirección General de Transporte Terrestre (Ditjen Hubdat) ha celebrado una reunión de coordinación para la preparación del plan de operaciones de Navidad y Año Nuevo para 2025/2026 junto con las partes interesadas relacionadas celebradas en Yakarta, el miércoles (1/10).

«Hacia día festivo La Navidad y el Año Nuevo, discutimos los preparativos de cada parte interesada «, dijo el Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte Aan Suhanan en Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

Aan explicó que su partido junto con Korlantas y la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas estaban discutiendo un decreto conjunto que luego contendría las reglas que se convirtieron en el paraguas de las regulaciones para los oficiales en el campo.

Afirmó que el decreto conjunto no era una rutina ordinaria, sino las regulaciones que habían pasado por la encuesta y las etapas de estudio, como las reglas para restringir el transporte de mercancías, la gestión de la ingeniería de tráfico, a la regulación de los vehículos en el puerto de cruce.

«Además, la Dirección General de Hubdat también preparó instalaciones de transporte e infraestructura que consta de 178 terminales de pasajeros de Tipo A y Tipo B, alrededor de 31 mil autobuses como instalaciones de transporte de carreteras, 29 puertos de cruce con 15 caminos, 251 barcos y 72 unidades de muelle», explicó.



La densidad del flujo de tráfico en la carretera de peaje Semarang-Solo por delante de Nataru. Foto : TVONE/ Teguh Joko Sutrisno

De los 31 mil autobuses, incluidos alrededor de 11 mil entre flotas de transporte interciestas interciéticas, alrededor de 17 mil transportación turística y 2 mil arrendamientos intermeditados y reclutados.

En la preparación de estas instalaciones e infraestructura, colabora con el Centro de Gestión de Transporte de Tierras y las unidades de servicio en sus respectivas áreas de trabajo.

«La clave para el éxito del transporte de Navidad y Año Nuevo es la sinergia, la coordinación y la colaboración con las partes interesadas porque somos uno para garantizar la comodidad, la seguridad y la movilidad suave de la comunidad», agregó el director general Aan.

Espera que todas las partes interesadas puedan preparar lo mejor de la implementación del transporte de Navidad y Año Nuevo para que la comunidad pueda ser bien servida.

En la reunión de coordinación celebrada por la Dirección General de Hubdat Kemenhub, el jefe de la Corporación Nacional de la Policía Ops Kombes Aries Syahbudin explicó los resultados de la evaluación de la implementación del transporte de Navidad y Año Nuevo en varias provincias para ser un material de mejora este año.

«Todavía hay tres vehículos de eje que violan el SKB, la densidad en la puerta de peaje Kalitama y Cikatama, congestión en la puerta de peaje, densidad en el área de descanso, así como la falta de disponibilidad de sarpras de equipos pesados ​​en la ubicación de los desastres naturales», dijo.

Mientras tanto, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas de Kasubdit Región 2A del Ministerio de Obras Públicas Syah Putra A Gani transmitió una serie de estrategias, incluida la garantía de las carreteras nacionales en la cruz principal en una condición estable/funcional, y sin agujeros.

Además, la importancia de los edificios del complemento de la carretera está en buenas condiciones y alerta al equipo de respuesta al post y desastres para anticipar las condiciones de emergencia en puntos propensos a desastres en carreteras de peaje y carreteras sin peateo.

Mientras se enfoca en la carretera de peaje, la operación y el grupo de mantenimiento Jefe de Pt. Jasa Marga Atika Dara Prahita enfatizó los factores clave para el éxito de la regulación de vacaciones anterior, como el uso de tecnología inteligente artificial (IA) en la gestión del tráfico, a saber, el sistema de transporte inteligente (ITS) y el sistema de gestión de incidentes (IMS).

«La existencia de ingeniería de tráfico basada en la seguridad, el aumento de la capacidad de transacción en la puerta de peaje, la operación de secciones funcionales y la preparación de SKB que regula las restricciones operativas en el transporte de mercancías y la ingeniería de tráfico juegan un papel en el mantenimiento de la videograbadora por debajo de 0.7», explicó. (Hormiga)