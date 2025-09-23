KemendiktISainek bombea rp2 billones para construir una escuela Garuda

Yakarta, Viva – Kemendiktisaintek asigna presupuesto por un billón de rp2 para el desarrollo Escuela Garuda. Donde, el 50 por ciento del presupuesto total se asignará como fondos dotados para la sostenibilidad de las operaciones de la escuela.

«Grande, casi el 50 por ciento de los billones de RP2 es para fomentar los fondos eternos. ¿Por qué necesita fondos eternos? Para que esta escuela continúe teniendo sostenibilidad», dijo Wamendiktisaintek Stella Christie en Yakarta, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

Stella detalló que el presupuesto total de la escuela Garuda en 2025 de RP2 billones solo tomó una porción del 0.27 por ciento del presupuesto total educación En Indonesia en 2025, que ascendió a Rp724.3 billones.

La ilustración de la educación no es importante

«Este presupuesto está incluido en la construcción de una nueva escuela Garuda, para fomentar una escuela de transformación de Garuda», explicó.

El presupuesto RP2 billones, dijo Stella, también fue asignado para construir una nueva escuela Garuda en cuatro puntos, a saber, las provincias de Bangka Belitung, East Nusa Tenggara (NTT), North Kalimantan y Southeast Sulawesi.

Además, el presupuesto también se incluye para fomentar la escuela de transformación Garuda que ya existe en 12 ubicaciones.

«Si el país ha invertido, no permita que esto sea un desperdicio e inútil. Así que pensamos en sus finanzas con cuidado», continuó.

Mientras tanto, Wamen Stella explicó la diferencia entre las escuelas de Garuda y las escuelas de las personas. Consideró que la escuela Garuda era un complemento de la escuela del pueblo.



Viceministro de Diktisaintek Stella Christie inaugura la primera escuela superior de Garuda en NTT

Explicó que las escuelas del pueblo son solo para aquellas de la pobreza extrema. Sin embargo, esta escuela Garuda permite a los niños de círculos que pueden asistir a la escuela allí.

«La escuela Garuda se compromete a dar acceso a aquellos que más sobresalen de cualquier círculo que sean. Tanto de familias pobres como de familias intermedias o familias que pueden pagar», dijo Stella.