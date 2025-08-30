Kemenbud celebró una fiesta popular antes del evento internacional de Chandi

Denpasar, Viva – Serie de conferencias cultura La cultura internacional, el patrimonio, las artes, las narraciones, la diplomacia e innovaciones (Chandi) 2025 se abren con un partido público celebrado en Denpasar y Kuta presentando artistas y actuaciones culturales el 29 y 30 de agosto de 2025.

«Luego, el 2 de septiembre de 2025 habrá una cena de bienvenida y el 3 de septiembre de 2025 es la apertura del evento Chandi 2025, con suerte el presidencial», dijo el Secretario General de Cultura Bambang Wibawarta en un comunicado recibido en Yakarta el sábado.

Bambang agregó que el evento Chandi 2025 había sido diseñado desde Ministerio de Cultura Nacido el año pasado y se convirtió en un evento internacional que involucró a todos los componentes del ministerio.

«Esperemos que en el futuro este evento de Chandi pueda continuar siendo llevado a cabo, y tal vez en su desarrollo puede ser todos los años, por lo que Indonesia será mejor conocida», dijo.

Según él, este evento puede afectar la preservación, luego el desarrollo, la utilización, así como la diplomacia cultural, para que Indonesia tenga una posición clara a los ojos de las internacionales.

«Este país es una superpotencia cultural, tenemos el poder de más de 1.300 grupos étnicos, más de cientos de miles de culturas, que ciertamente tendrán una gran influencia en la economía y también en el bienestar de la comunidad», dijo.

Jefe de la Oficina de Cultura Provincial de Bali, yo Gede Arya Sugiartha, evaluó que la tenencia de Chandi 2025 en Bali era una de las actividades culturales más grandes de Indonesia en la isla de los dioses.

Las actuaciones tradicionales y contemporáneas que se muestran en las fiestas de las personas son un esfuerzo para preservar una variedad de culturas valiosas de la región para ser mejor conocidos por el mundo.

Esto está en línea con los antecedentes de Chandi 2025 por el Ministerio de Cultura de la República de Indonesia, que tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre de 2025 en el Meru Sanur, Bali.

Además de las presentaciones tradicionales de danza como el baile ‘Barong Rangda’, los visitantes de la fiesta del pueblo también estaban fascinados por la aparición de Ramayana Mini Kecak Dance, Satya Bastha Dance y Bonbon Skoozy Performance, Joni Agugg & Double T Band, y cerradas con actuaciones de Ipang. (Hormiga)