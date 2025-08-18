Kemal Palevi subió el personaje del diablo del demonio Slayer en el Día de la Independencia, ¿qué significa eso?

Yakarta, Viva – El 17 de agosto siempre ha sido un impulso especial para la gente de Indonesia. No hay excepción para los cómics y el actor Kemal Paleviquien este año eligió una forma diferente de conmemorar el 80 aniversario de la República de Indonesia.

A través de su cuenta personal de Instagram, el hombre de 39 años subió una imagen del personaje de Akaza, uno de los personajes antagonistas en un anime popular Slayer de demonios: Kimetsu no yaiba. Pero no solo una carga ordinaria, Kemal deslizó un mensaje reflectante que ofreció el lado oscuro de los humanos en la vida real. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Con suerte en Día de la Independencia Esto, no habrá otros anclajes de Akaza, que decidieran convertirse en un demonio debido a la situación. Porque, de hecho, las personas malas nacieron de personas que eran buenas «, escribió Kemal Palevi, citado el lunes 18 de agosto de 2025.

También agregó una cita del personaje de Akaza que enfatizó aún más su mensaje.

«Las personas débiles no se atreverán a enfrentar a los fuertes directamente. Por lo tanto, envenenaron el pozo, de modo que los fuertes pierdan» – Akaza, 2025 «, agregó.

Respuesta de los ciudadanos

Esta carga de Kemal recibió inmediatamente la atención de sus seguidores. Muchos ciudadanos juzgan el mensaje que transmitió es bastante relevante para la situación social actual. No unos pocos que aprecien su creatividad utilizando personajes de anime populares para transmitir críticas sociales.

Según algunos comentarios, lo que escribió Kemal ilustra cómo la presión de la vida o las circunstancias puede convertir a alguien que originalmente fue bueno en una persona oscura. Al deslizar el mensaje el Día de la Independencia, Kemal se consideró exitoso al recordatorio de que la verdadera independencia también se refiere a la libertad humana del sufrimiento que puede arrastrarlo al mal.

Akaza como símbolo

Para los fanáticos de Demon Slayer, Akaza no es un personaje extranjero. Es conocido como uno de los demonios más poderosos, pero la historia de su pasado como humano llamado Hakuji está lleno de sufrimiento. La transformación para ser un demonio a menudo se interpreta como un símbolo de que el mal a menudo nace de heridas internas y adversidad.

Este mensaje es lo que Kemal intenta atraer a la realidad social. Parecía recordar que las personas necesitan cuidarse mutuamente, para que no más personas cambien «para ser Akaza» debido a la situación apretada.

Forma única de conmemorar la independencia

Como figura pública, se sabe que Kemal Palevi es activo en la transmisión de la crítica social con su estilo distintivo, tanto a través de stand-ups, películas y redes sociales. Humor, autorreflexión, a la sátira que a menudo usa para comentar sobre temas reales.

Esta carga se suma a la fila de formas únicas de celebridades en el país para celebrar Cabaña 80. Si generalmente las personas entregan un mensaje con una bandera o un atributo rojo y blanco, Kemal en realidad elige una ruta de cultura pop que está cerca de la generación más joven, a saber, el anime.