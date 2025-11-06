Kelvin Yu firma un acuerdo general de televisión con Sony Pictures (EXCLUSIVO)

Kelvin Yu ha firmado un acuerdo general de varios años con Sony Imágenes Televisión, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Según el acuerdo, Yu desarrollará y producirá comedias, dramas y series animadas con guión para el estudio independiente.

«He tenido el privilegio de trabajar con Kelvin y no podría estar más emocionada de que se una a nuestra familia Sony», dijo Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures Television Studios. «Es venerado por su genio narrativo y aporta una variedad notable en cada posición, cada medio, delante y detrás de la cámara en drama, comedia y animación. Su trabajo encarna el tipo de narración que nos entusiasma producir, rica en complejidad, humor y autenticidad».

Yu es conocido por su trabajo en la exitosa serie animada de Fox «Bob’s Burgers», compartiendo el premio del programa al mejor programa animado en los Premios Emmy 2017. Asimismo, ha formado parte del equipo de producción del programa que ha recibido siete nominaciones en la categoría en total. También es conocido por crear la serie de Disney+ “American Born Chinese”, de la que también fue showrunner, y trabajó en la serie de Apple TV+ “Central Park”. Yu también es un actor consumado y ha protagonizado programas como “Master of None”, “The Afterparty” y “Dying for Sex”. En el cine, es conocido por sus papeles en “Milk” y “Wonder Woman 1984”.

«Estoy muy emocionado y, sinceramente, muy halagado de unirme a la familia Sony», dijo Yu. «Están haciendo televisión audaz y que traspasa los límites, y me siento increíblemente afortunado de poder ser parte de eso».

Yu está representado por WME, Writ Large y Yorn Levine Barnes.