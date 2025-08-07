Kelly Clarkson pospone la residencia de Las Vegas

Kelly Clarkson Se está alejando temporalmente de su residencia en Las Vegas debido a asuntos familiares.

En Declaración publicada en x El miércoles por la noche, la tres veces ganadora del Grammy anunció que está posponiendo el resto de las fechas de agosto para su residencia en sesiones de estudio en el Coliseo en el Caesars Palace para que pueda estar «completamente presente», mientras que su ex esposo, Brandon Blackstock, está enfermo.

Desafortunadamente, necesito posponer el resto de las fechas de la sesión de estudio de agosto en Las Vegas. Si bien normalmente mantengo mi vida personal en privado, el año pasado, el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento, necesito estar completamente presente para ellos. Lamento sinceramente … pic.twitter.com/ednxhdjtlh – Kelly Clarkson (@KellyClarkson) 7 de agosto de 2025

«Desafortunadamente, necesito posponer el resto de las fechas de la sesión de estudio de agosto en Las Vegas», escribió Clarkson. «Si bien normalmente mantengo mi vida personal en privado, el año pasado, el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento, necesito estar completamente presente para ellos. Lamento sinceramente a todos los que compraron boletos para los espectáculos y aprecio mucho su gracia, amabilidad y comprensión».

Esta no es la primera vez que Clarkson retrasó sus sesiones de estudio. En julio, el cantante Empujó la abertura de su residencia debido a problemas vocales.

«Hemos estado trabajando 24/7 para hacer de las sesiones de estudio la experiencia más íntima y extraordinaria y para mis increíbles fanáticos», escribió en un comunicado en ese momento. «Estoy más que agradecido de que siempre se presente por mí y estoy devastado de tener que posponer esta noche y la apertura de mañana en Caesars. La preparación y los ensayos han afectado mi voz. Quiero que los programas sean perfectos para todos y necesito protegerme de hacer daños graves, así que me dañan este fin de semana y la próxima semana para descansar para que puedan entregar lo que todos merecen».

La residencia de Clarkson se anunció en febrero. Su próxima actuación está programada para el 7 de noviembre, solo ocho días antes de que originalmente finalizara el 15 de noviembre.