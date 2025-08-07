Kelley Mack La estrella de The Walking Dead murió a la edad de 33 años

VIVA – La triste noticia proviene del mundo del entretenimiento internacional. Kelley MackLa actriz conocida por su papel en la serie Los muertos vivientesMurió el 2 de agosto de 2025 a la edad de 33 años. Esta noticia fue confirmada a través de una carga oficial en su cuenta de Instagram y también figuraba en el Obituari publicado el 5 de agosto.

Kelley Mack, quien tiene el nombre del nacimiento de Kelley Klebenow, proviene de Cincinnati, Ohio. Murió después de ser diagnosticado con glioma, un tipo de tumor raro que ataca el sistema nervioso central. Según su familia, Mack falleció con calma y rodeada de seres queridos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Con una tristeza indescriptible, anunciamos la partida de nuestro amado Kelley. La luz que es tan brillante ahora se ha trasladado a otro reino, a donde todos iremos», escribió la familia en Instagram Subidas citadas el jueves 6 de agosto de 2025.

Viaje de carrera y rendimiento

Kelley Mack fue ampliamente conocido por su papel como Addy en la novena temporada The Walking Dead, una serie icónica que se emitió durante 11 temporadas de 2010 a 2022. También apareció como Penélope Jacobs en la temporada de 8 Med de Chicago, y había protagonizado en la popular serie 9-1-1 en la red Fox.

No solo en la pantalla, Mack también penetró en el mundo del cine. Él interpreta a Alice en la película de transmisión de la película Intrusión, así como Wilda en la última película Delate Arch. Además, Mack también apareció en varios anuncios para marcas bien conocidas como el Dr. Pepper, Ross, Dairy Queen y Chick-Fil-A.

Recientemente, también apareció en el anuncio de Rakuten con su madre, Christian. Su voz también era conocida en el mundo de la animación, se convirtió en un partido de voz para el personaje de Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) en la película que ganó a Oscar Spider-Man: Into the Spider-verse.

Amor por el mundo del cine desde la infancia

El amor de Kelley por el mundo del cine comenzó en la infancia, cuando recibió una cámara de video como regalo de cumpleaños. Desde entonces, comenzó a jugar en anuncios y seguir una carrera en la actuación.

Se graduó de Hinsdale Central High School en 2010 y ganó una licenciatura en el campo de la cinematografía de la Universidad de Chapman, California, en 2014. En los últimos 11 años, Mack vivió y trabajó en la región de Los Ángeles.

La vida personal y la herencia dejadas

Kelley Mack es conocida no solo por su talento, sino también por su cálida personalidad, llena de creatividad, y siempre apoya a las personas que lo rodean. Le gustan las actividades al aire libre, como caminar, jugar pickleballs, ciclismo, jugar piano y viajar.

Aparecerá en Anumerta como Ricky en los últimos proyectos universales que no se han lanzado.

Mack dejó a sus amados padres, cristianos y Lindsay Klebenow, dos hermanos menores, Kathryn y Parker (que también era actor), sus abuelos y amados amantes, Logan.

La pérdida de Kelley es un profundo dolor para el mundo del entretenimiento. Sin embargo, el espíritu, el trabajo y el amor por el arte continuarán siendo recordados.