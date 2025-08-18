Kellen Moore suena en la situación de Saints QB después de la empate de pretemporada

Spencer Rattler hizo su caso para ser el Santos de Nueva Orleans mariscal de campo titular el domingo.

Rattler jugó toda la segunda mitad y lideró tres unidades de puntuación, incluido un pase de touchdown de 20 yardas que empató a Dante Pettis y se apresuró a la posterior conversión de dos puntos en el empate 17-17 de los Saints con el Jaguars de Jacksonville el domingo en el Caesars Superdome.

Rattler, quien fue 18 por 24 con 199 yardas aéreas y el pase de touchdown, deletreó el abridor del juego Tyler Shough, quien fue 9 para 12 para 66 yardas, pero anotó solo tres puntos en la primera mitad.

¿Qué dijo Kellen Moore sobre Spencer Rattler?

La entrenadora de los Saints, Kellen Moore, por supuesto, ha abierto el mariscal de campo titular de los Saints a Rattler, Shough y Jake Haener, una competencia después de la jubilación de Derek Carr.

Pero Moore claramente controló esa competencia a dos sábados, ya que solo Shough y Rattler jugaron el penúltimo juego de exhibición de Nueva Orleans.

El hecho de que Rattler lideró a los Saints en un juego de 11 jugadas y 87 yardas por el marcador de juego no se perdió en Moore.

«Ese fue un gran momento y oportunidad para él», dijo Moore. «Él respondió muy, muy bien. Puso al equipo en una excelente posición. Hizo un gran trabajo con el fútbol situacional en ese viaje de dos minutos. Su habilidad para jugar con los pies surgió en varias situaciones».

Rattler, quien jugó siete juegos para los Saints en 2024, sin embargo, fue 0-6 en sus inicios, también compartió su emoción por la dramática victoria, incluso si llegó en un empate de pretemporada.

«La forma en que terminamos fue emocionante», dijo Rattler. «Los momentos de tipo de tener que tener la vida y darle vida al campo, especialmente en el domo fue divertido».

¿Cuándo anunciarán los Saints a un mariscal de campo titular?

El domingo fue un gran día para la competencia de QB titular de los Saints, especialmente porque Moore admitió que su plan era conseguir a Haener algunas repeticiones. Sin embargo, se quedó con Rattler para el viaje final después de lanzar una intercepción en la línea de 7 yardas de Jacksonville.

«Era importante solo desde el punto de vista de la evaluación en Spence», dijo Moore. «Esos son momentos críticos. Tienes una situación difícil; tienes que responder».

Sin embargo, a pesar de que Rattler tuvo su momento en la pretemporada, Moore no estaba comprometido sobre si Rattler o Shough serían el titular.

«Antes siempre es mejor, pero estos tipos compiten y están dando todo lo que podemos preguntar», dijo Moore. «Entonces, continuaremos evaluando».

Shough lideró solo 22 jugadas y tuvo dos tres y fuera. Sin embargo, tomó Nueva Orleans en un juego de 11 jugadas y 45 yardas en el que el pateador Bailey Grupe coronó con un gol de campo de 51 yardas que redujo la ventaja de Jacksonville a 14-3 en el segundo cuarto.