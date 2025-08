Kellen Moore, el cuerpo técnico de Saints no recibe amor en las últimas clasificaciones de ESPN

No sería una gran sorpresa si, con el tiempo, ex All-American Mariscal de campo estatal de Boise Y la coordinadora ofensiva de mucho tiempo, Kellen Moore, se convirtió en una muy buena entrenadora en jefe de la NFL. Pero por el momento, con la mayoría de los analistas de la liga esperando que los Saints de Nueva Orleans estén entre los peores equipos de la NFL en 2025, puede ser difícil saber cuán bueno es o eventualmente en su primera temporada en la gran silla.

Como resultado, Moore y el resto del cuerpo técnico de los Saints terminaron cerca de la parte inferior de Ranking de Ben Solak de ESPN de los 32 cuerpo técnico en la NFL. Solo el Gigantes de Nueva York y Jaguars de Jacksonville Terminado más bajo en el ejercicio que los Saints.

«El mayor signo de interrogación para Moore, quien fue un buen coordinador ofensivo incluso antes de su Águilas Excedente en 2024, es el obvio: ¿cómo se ve esto cuando ya no estás llamando juega detrás de la mejor línea ofensiva en el fútbol? » Solak reflexionó.

Esta es definitivamente una pregunta que vale la pena considerar, y es una que puede estar manteniendo a algunos fanáticos de los Saints en la noche. Pero como señala Solak, Moore tuvo un historial de éxito incluso antes de su única temporada con Filadelfia.

En tres de sus cuatro temporadas como coordinador ofensivo del Dallas CowboysEl grupo de Moore terminó entre los diez primeros en ambos puntos y yardas. La única temporada que no hicieron fue una en la que Andy Dalton, Garrett Gilbert y Ben Dinucci Comenzó 11 juegos combinados en lugar de un lesionado Dak Prescott. Desafortunadamente, el Situación de mariscal de campo en Nueva Orleans no es mucho mejor. Spencer Rattler Parece estar al frente, pero después de ir 0-6 en 2024, no inspira mucha confianza.

Lo que Kellen Moore hace Hacer trabajar para él es una línea ofensiva que a pesar de no estar probada, al menos tiene la promesa y el pedigrí de una unidad que eventualmente podría convertirse en una de las mejores de la liga. Cuatro de los cinco titulares de Nueva Orleans en la línea ofensiva son las ex selecciones de primera ronda del draft, y el único que no es, Plum McCoyera clasificado por PFF Como el mejor centro de la NFL en 2024.

Las preocupaciones del cuerpo técnico de Saints van más allá de Kellen Moore

Es importante tener en cuenta que estas clasificaciones no son solo un reflejo de Kellen Moore … Solak también evaluó a los coordinadores de cada equipo y, por lo tanto, también encontró razones para preocuparse con Brandon Staley y Doug Nussmeier.

«El tiempo de Staley como entrenador en jefe de la Cargadores Estaba lleno de errores clave en la gestión del juego y la agitación del personal, pero los huesos de la defensa siempre fueron sólidos «, escribió Solak.» Su estilo de defensa se ha extendido a través de la liga incluso cuando ha caído del ojo nacional. Pero esta tabla de profundidad defensiva de los Saints no es adecuada para su cobertura de dos profundidad y cautelosa, estilo de juego del paciente ”.

Solak no menciona específicamente a Nussmeier, pero teniendo en cuenta que es la primera temporada del jugador de 54 años como coordinador ofensivo de la NFL, queda mucho que se desconoce con respecto a cuán exitoso puede ser Nussmeier. Ha estado con Kellen Moore en Dallas, Los Ángeles y Filadelfia, por lo que al menos hay familiaridad entre los dos entrenadores.

A fin de cuentas, la clasificación por debajo del promedio de Solak del cuerpo técnico de los Saints parece tener más que ver con las preguntas sin respuesta sobre el grupo que suponiendo que el grupo fracasará. Así que solo el tiempo dirá cuán exitoso Moore and Co. estará en la gran fácil.