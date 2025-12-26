Kelce y Swift reaccionan después del que podría ser su último partido en casa con los Chiefs

Travis Kelce puede haber jugado su último partido en el Arrowhead Stadium para el Jefes de Kansas City la noche del jueves 25 de diciembre y NFL Las cámaras captaron las reacciones iniciales posteriores al juego tanto del futuro ala cerrada del Salón de la Fama como de su prometida, la estrella de la música. Taylor Swift.

La liga compartió un video de poco menos de un minuto de duración en el que Kelce sonríe y saluda cordialmente a los miembros del equipo. Broncos de Denverposiblemente el rival más odiado de su equipo, después del que bien podría ser su último enfrentamiento contra ellos.

El comportamiento de Kelce después del partido es al menos un poco sorprendente dado lo sombrío y desamparado que parecía después de un par de las derrotas más recientes de los Chiefs.

Optó por no hablar con los miembros de los medios después de una derrota contra el Tejanos de Houston en la semana 14, durante la cual cometió un error crítico al final que selló el resultado. Kelce volvió a guardar silencio en la radio (y en la televisión e Internet, por así decirlo) después de una derrota ante el Cargadores de Los Ángeles en la Semana 15, que cerró el libro de las posibilidades de Kansas City en los playoffs y terminó con una catastrófica lesión de rodilla para el mariscal de campo. Patricio Mahomes.

«Travis Kelce sale del campo después de su último partido en casa de la temporada». La NFL subtituló el video..

Swift, a quien la cámara tomó panorámicas en un palco privado durante unos breves momentos, no mostró mucha emoción. La transmisión la captó mirando hacia el campo por uno o dos segundos, luego se volvió hacia las varias personas que la rodeaban en el área exclusiva del estadio.

Kansas City perdió el juego ante Denver por un marcador de 20-13, perdiendo su quinto partido consecutivo y el séptimo en las últimas ocho salidas. Kelce terminó la noche con cinco recepciones para 36 yardas.

El autor actualizará esta publicación.