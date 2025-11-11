Kejriwal y Sisodia impugnan la convocatoria del Comité de Privilegios de la Asamblea de Delhi







El ex ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, y su entonces adjunto, Manish Sisodia, han movido la Tribunal Superior de Delhiimpugnando la citación que les emitió el Comité de Privilegios de la Asamblea Legislativa de Delhi.

La citación se debió a la presunta malversación de fondos para la renovación de Phansi Ghar (Cámara de Ejecución) en los locales de la Asamblea.

El juez Sachin Datta escuchará la declaración el martes. Los líderes de la AAP han presentado una petición para anular la citación emitida por el comité de privilegios.

Se afirma que el actual comité de privilegios no puede convocar a los miembros del comité anterior sobre ningún tema. La comisión está investigando una supuesta malversación de fondos para la renovación.

Esta estructura, situada en la Asamblea de Delhi, fue inaugurada en agosto de 2022 en presencia del ex Ministro Principal y otros Líderes de la AAP.

El gobierno de la AAP afirmó que la estructura se remonta a la era británica. Esta afirmación fue cuestionada por el gobierno de Delhi liderado por el BJP. El BJP dijo que la estructura era originalmente una sala/escalera tiffin.

En agosto, después de la discusión en la Cámara, el presidente de la Asamblea de Delhi, Vijender Gupta, remitió la controvertida cuestión de «Phansi Ghar» al Comité de Privilegios de la Asamblea.

El presidente Gupta había declarado que «según el sentido de la Cámara, se ha tomado la decisión de restaurar este histórico edificio de la Asamblea a su forma original». Condenó las acciones del gobierno anterior, calificándolas de «grave insulto a la historia» y «un gran fraude».

«El falso ‘Phansi ghar’ y el túnel, junto con las modificaciones no autorizadas de un edificio patrimonial, son una traición al sentimiento público y una afrenta a la dignidad de la Cámara. La historia nunca perdonará tales fechorías». había dicho Gupta.

El portavoz añadió: «En un evento celebrado el 9 de agosto de 2022, para conmemorar el aniversario del Movimiento Quit India, se instaló una placa con los nombres de Kejriwal y Sisodia a nombre de `Phansi Ghar`. La Cámara resuelve que se retire la placa con la inscripción».

El ministro de Delhi y líder del BJP, Parvesh Verma, visitó el «phansi-ghar» de la era británica y acusó al ex ministro principal de Delhi. Arvind Kejriwal de distorsionar una parte significativa de la historia.

