Kejriwal toma Jibe sobre el llamado de PM Modi para ‘Swadeshi`







Aam Aadmi Party (AAP) Coutor nacional Arvind Kejriwal El lunes tomó una burla al primer ministro Narendra Modi después de su discurso a la nación y le pidió que usara ‘Swadeshi` antes de abogar por el público.

Compartiendo una publicación X, el líder de la AAP le preguntó al primer ministro Modi si renunciaría a los supuestos bienes extranjeros utilizados por él.

Primer Ministro, quieres que el público use indígena. ¿Empiezas a usar indígenas? ¿Dejarlo en el barco extranjero con el que deambulas diariamente? Deje todos los uniformes extranjeros todo el día. Cierres cuatro empresas estadounidenses que trabajan en India … – Arvind Kejriwal (@arvindkejriwal) 22 de septiembre de 2025

Él escribió: «El primer ministro ji, quieres que el público use Swadeshi. ¿Comenzarás a usar Swadeshi? ¿Renunciarás a ese avión extranjero en el que deambulas todos los días? ¿Renunciarás a todos los productos extranjeros que usas durante todo el día?»

Cuestionando a las compañías estadounidenses que operan en India, dijo que el público espera acciones del primer ministro.

«¿Cerrarás a las cuatro compañías estadounidenses que operan en India? Triunfo está insultando a India e indios todos los días. ¿No harás algo también? La gente espera acción de su primer ministro, no sermones «, agregó Kejriwal.

Más temprano el domingo, el diputado de la AAP, Sanjay Singh, lanzó un ataque mordaz y criticó la defensa del primer ministro Modi por los productos Swadeshi y su manejo de las reformas de GST.

Al alegando hipocresía en su estilo de vida, el diputado de AAP dijo a ANI: «El primer ministro Modi usa anteojos de Italia, un reloj de Suiza, usa un teléfono de Estados Unidos, usa autos de Alemania y está cargado de marcas extranjeras y, sin embargo, le dice a la gente que use productos Swadeshi».

Además, alegó que India continúa importando bienes por valor de los Estados Unidos y China, sin embargo, el primer ministro Modi continúa abogando por la adopción de productos indígenas. «Es de arrepentimiento que el país ahora enfrenta un primer ministro que ha paralizado la economía, rompió el reverso del hombre común e incluso paralizó extranjero Política «, agregó Singh.

La respuesta de AAP se produce después de que el Primer Ministro instó a los ciudadanos a adoptar Swadeshi y priorizar los productos Made in India, a medida que las reformas del impuesto de bienes y servicios recién aprobadas (GST) entran en vigencia a partir del 22 de septiembre, el primer día de ‘Shardiya Navaratri`.

«Necesitamos hacer de cada hogar un símbolo de Swadeshi … cada tienda debe estar adornada con productos Swadeshi», dijo el primer ministro Modi en su dirección a la nación.

