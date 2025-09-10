Kejriwal golpea el primer ministro Modi: «Reducir a Trump un insulto a 1.400 millones de indios»







Aam Aadmi Party (AAP) Coordinador nacional Arvind Kejriwal El miércoles, lanzó un fuerte ataque contra el primer ministro Narendra Modi después de que dijo que las conversaciones comerciales entre India y los Estados Unidos de América ayudarían a «desbloquear el potencial ilimitado» de la asociación. Kejriwal dijo que para «complacer», los agricultores de algodón de todo el país estaban siendo puesto en juego.

Los comentarios del primer ministro Modi se produjeron después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió abordar las «barreras comerciales» entre las dos naciones.

En una publicación compartida sobre X, cuestionando la naturaleza de las negociaciones en curso entre India y los Estados Unidos, Kejriwal escribió: «¿Qué tipo de negociación está sucediendo entre los dos países? Solo las conversaciones unilaterales que mantienen a nuestros agricultores, comerciantes y el empleo de los jóvenes en la línea, el mercado indio está completamente abierto para los estadounidenses. Si todo el mercado indio es bajo el control del control del control del control de la parte del control de la parte del control de la parte del control de la parte del control de la parte del control de la parte del control del de los días. Estadounidenses¿A dónde irá nuestra gente? «

Para hacer felices a Trump, los productores de algodón de todo el país estaban en juego. ¿Qué tipo de conversación está sucediendo entre los dos países? ¿Solo una conversación con un lado? El mercado indio se está abriendo por completo a los estadounidenses al mantener el empleo de sus agricultores, comerciantes y jóvenes. Si todo el indio … pic.twitter.com/0033pa0qpe – Arvind Kejriwal (@arvindkejriwal) 10 de septiembre de 2025

Dijo además que tales comentarios equivalen a una «rendición» ante los Estados Unidos. «Tal rendición frente a Trump no solo es fatal para la economía india, sino también un insulto a 1.400 millones de indios», agregó Kejriwal.

Kejriwal instó además al Primer Ministro a no debilitarse y proteger el honor de la nación.

Los comentarios de Kejriwal se produjeron en medio de la publicación X del primer ministro Narendra Modi el miércoles, en el que describió Nueva Delhi y Washington como «socios naturales» y dijo que tenía confianza sobre el progreso de las negociaciones. El primer ministro también expresó su disposición a hablar con Trump.

«India y los Estados Unidos son amigos cercanos y socios naturales. Estoy seguro de que nuestras negociaciones comerciales allanarán el camino para desbloquear el potencial ilimitado de la Asociación India-Estados Unidos. Nuestros equipos están trabajando para concluir estas discusiones lo antes posible. También estoy ansioso por hablar con el presidente Trump. Trabajaremos juntos para asegurar un futuro más brillante y próspero para ambos pueblos», dijo PM Modi en el puesto X.

Esto viene después de una declaración de Trump el martes (hora local) a través de Truth Social, donde expresó entusiasmo por continuar negociaciones para abordar las barreras comerciales entre las dos naciones. También expresó su confianza en llegar a una «conclusión exitosa» y esperaba hablar con el primer ministro Modi en las próximas semanas.

«Me complace anunciar que India y el Estados Unidos de América son negociaciones continuas para abordar las barreras comerciales entre nuestras dos naciones. Espero poder hablar con mi muy buen amigo, el primer ministro Modi, en las próximas semanas. ¡Estoy seguro de que no habrá dificultades para llegar a una conclusión exitosa para nuestros dos grandes países! «, Dijo Trump en su publicación.

El comentario de Trump se produce días después de que llamó a los lazos de India-EE. UU. Una «relación muy especial» y afirmó que él y el primer ministro Modi siempre serían amigos, afirmando que no hay «nada de qué preocuparse».

Nueva Delhi enfrenta incertidumbres globales debido a las mayores tensiones económicas después de la imposición de los Estados Unidos de una tarifa del 50 por ciento sobre las importaciones indias, incluido un 25 por ciento adicional debido a su compra de Petróleo crudo rusoque, según Washington, alimenta los esfuerzos de Moscú en su conflicto con Ucrania.









