Keith Richards y Mavis Staples rockean sesiones íntimas de Soho a beneficio

Cantante de soul legendaria Mavis Grapas86 años, camina hacia la primera fila del público en el íntimo Sesiones Soholiderando un canto en el coro de «I’ll Take You There», el icónico éxito de 1972 que grabó con su padre y sus hermanos, los Staples Singers. «¡Vamos, ahora, todos!» ella exhorta. «Un poco más fuerte, ¡llévanos allí!… ¡¿No quieres ir?!»

Estoy parado junto a la barra cerca del costado del escenario cuando alguien se acerca a mí para mirar. Miro: es Keith Richards.

Él asiente, hace un gesto hacia el escenario y dice: «¡Tengo que seguirla!». Los músicos que están a su lado asienten con simpatía.

No acostumbrado a tranquilizar a un Rolling Stone, digo: «Creo que estarás bien, Keith».

No hace falta decir que lo era. Luego, Richards subió al escenario y dirigió la corriente. piedras rodantes el baterista Steve Jordan, el guitarrista Larry Campbell (visto por última vez acompañando a Bruce Springsteen en un reciente set de “Nebraska”), el teclista Ivan Neville y el bajista de NRBQ Joey Spampinato en un suelto de tres canciones que incluye el clásico de blues “Key to the Highway”, una versión acústica de su presentación de los Stones de 1969 “You Got the Silver” y la canción de temporada de Chuck Berry “Run Rudolph Run”.

«Hemos terminado con Halloween, ¿verdad?», Keith se rió ante la audiencia. “¡Es hora de Navidad!”

Momentos como ese realmente suceden en Soho Sessions, la serie de conciertos solo por invitación que tienen lugar en un piso de un edificio comercial en el centro de Nueva York que alguna vez albergó la meca del hip-hop, Chung King Studios (donde se grabaron clásicos de Run-DMC, Beastie Boys y Public Enemy). Los conciertos, organizados por los productores Greg Williamson y Nicole Rechter, han ayudado a recaudar más de 50 millones de dólares para organizaciones benéficas y han contado con la participación de Paul Simon, Steve Earle, Gary Clark Jr., Taj Mahal, Yola, Susan Tedeschi, Brittney Spencer y muchos más, y esta noche, una velada en honor al actor y músico Bruce Willis para recaudar dinero y crear conciencia para la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD); Willis padece la enfermedad. Norah Jones y Warren Haynes también interpretaron tres o cuatro canciones, además de Richards y Staples.

¿En la audiencia? Demi Moore, Emma Heming Willis, Michael J Fox, Tracy Pollan, Whoopi Goldberg, Jeff Ross, Steve Guttenberg, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick y muchos más. AFTD se dedica a promover la investigación, la concientización y el apoyo a las personas afectadas por la degeneración frontotemporal (diríjase aquí para obtener más información y hacer donaciones); Los beneficiarios anteriores han incluido Everytown for Gun Safety; Music Will, el programa musical sin fines de lucro más grande del sistema escolar público de EE. UU.; la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales/Hawai (tras el devastador incendio en Lahaina); y otros.

En sus comentarios al comienzo de la velada, Heming Willis dijo sobre su marido, que no pudo estar presente: «Le habría encantado cada momento; habría sido su noche perfecta».

Los sets fueron poderosos pero relajados. Jones comenzó la velada tocando la guitarra en lugar de su piano habitual. Ella notó esto a la multitud y dijo: “Escribí la siguiente canción con guitarra cuando me mudé por primera vez a la ciudad de Nueva York y no tenía espacio para un piano”, y luego comenzó a interpretar una cálida versión de “Come Away With Me”, la canción principal de su debut en 2002, ganador de ocho premios Grammy. El siguiente fue Staples, quien llamó a Jones al escenario para cantar con ella “You Are Not Alone”, la canción principal de su álbum de 2010. Después de Richards, Allman Brothers/Gob. El guitarrista de Mule, Warren Haynes, cerró la noche con un alegre set de blues.

«Hay algo sagrado que sucede cuando artistas como Keith Richards, Norah Jones, Mavis Staples y Warren Haynes comparten un escenario tan íntimo», dijo el coproductor Williamson. “Son noches como esta las que nos recuerdan por qué creamos las Soho Sessions en primer lugar: para presenciar íconos de cerca y dejar que su energía se extienda hacia algo más grande que la música”.

«Las Soho Sessions siempre han tenido como objetivo crear momentos de conexión a través de la música. Es íntimo, sin guión y profundamente humano. Esta velada es especialmente significativa porque celebra a un amigo cuyo arte y espíritu han unido a las personas durante décadas. Es un privilegio celebrar a Bruce de esta manera y apoyar el importante trabajo que realiza la AFTD».

NICOLE: «Cada Soho Sessions nace del amor: amor por la música, por la comunidad y por las causas que nos mueven. El coraje y el legado de Bruce nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos: reunir personas, celebrar la vida y utilizar el poder de la música para marcar la diferencia». «El talento reunido para este espectáculo es extraordinario, con artistas de talla mundial compartiendo escenario de una manera que crea un momento que llevarás contigo para siempre. Hay una especie de energía compartida en la sala: una cercanía entre los artistas y el público que da vida a cada canción de una manera totalmente nueva».

Obtenga más información sobre la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD) en www.theaftd.org.