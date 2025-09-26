Keith Le Goy de Sony TV se une a las conversaciones C-Suite de Variety en MIPCOM

Sony Pictures Presidente de televisión Keith le goy se ha unido a la alineación para VariedadEl bloque de conversaciones de suite C se presentará en Mipcom en Cannes.

Le Goy participará en una entrevista individual con Cynthia Littleton, Variedad Coeditor en jefe, el lunes 13 de octubre en los festivales de Palais des el día inaugural de la reunión de cuatro días para compradores y vendedores en el negocio mundial de televisión y cine.

También en la alineación está CEO de Mediawan Pictures Elisabeth d’Arvieu. Las conversaciones de C-suite conducirán a la anual Variedad El Premio Vanguard se presentó en conjunto con MIPCOM a un ejecutivo que ha hecho contribuciones significativas al crecimiento del Biz de Contenido Mundial. El destinatario de Vanguard de este año es Marco Bassetti, CEO de Banijay Entertainment.

«Keith Le Goy es uno de los comerciantes más respetados, impactantes y perspicaces en el escenario internacional», dijo Lucy Smith, directora de Mipcom Cannes. «Permanecer, aparte del negocio de la transmisión, ha permitido a SPT invertir en espectáculos y asumir riesgos con libertad para producir y vender cada uno de forma independiente, proporcionando a Keith una perspectiva única sobre la dinámica actual, las oportunidades y el camino a seguir para la industria».

Le Goy fue aprovechado para dirigir las operaciones de televisión de Sony en enero en enero en medio de la transición del CEO en Sony Pictures Entertainment cuando Ravi Ahuja tomó las riendas de Tony Vinciquerra, quien es presidente hasta el final del año. Le Goy ha estado con Sony TV desde 1999. Ha subido constantemente los rangos de distribución y marketing dentro de Sony con énfasis en la experiencia internacional. Antes de Sony, Le Goy trabajó para Walt Disney Co. en Europa.

La entrevista de apertura de Le Goy se adelanta a la proyección de vista previa de inauguración exclusiva de Mipcom de «The Miniature Wife», el muy esperado drama de relaciones de Sony Pictures TV se estrenará en Peacock el próximo año. La proyección se llevará a cabo el 13 de octubre el lunes por la noche a las 6 pm hora local en el gran auditorio de Palais. Está abierto a todos los asistentes de MIPCOM. «La esposa en miniatura» está protagonizada por Matthew MacFadyen, OT Fagbenle y Sian Clifford.