Keira Knightley sobre Mujer en la cabina 10, reinicio de Orgullo y prejuicio de Netflix

Cuando el director Simon Stone leyó por primera vez el guión de netflixEl último thriller psicológico de “La mujer en la cabaña 10”, era como si lo hubieran transportado al pasado.

«Estaba realmente intrigado por lo mucho que parecía que provenía de una era de películas que ya no hacemos», dice Stone. Variedad de la película, que está basada en la novela homónima de 2016 de Ruth Ware. «El guión en sí es muy hitchcockiano: trata de una época de thrillers que se rodaron la última vez que el mundo se volvió loco políticamente, después de Watergate».

Ahora en Netflix, “La mujer en la cabina 10” sigue a Lo Blacklock, una periodista de investigación a bordo del crucero de lujo de un misterioso multimillonario que está convencida de haber visto a un pasajero arrojado por la borda. A medida que Lo se acerca cada vez más a la verdad, la paranoia se filtra mientras todos los demás en el barco le dicen que está perdiendo la cabeza. La tensa película está anclada nada menos que en Keira Knightleyquien ofrece una actuación en capas como una mujer que se niega a dar marcha atrás ante la injusticia.

La autora Ware se sorprendió cuando descubrió que Knightley estaba involucrado en el proyecto, pero dice que el nominado al Oscar realmente llegó al «corazón del personaje de Lo».

«Por un lado, tiene fragilidad, una especie de vulnerabilidad, y por el otro, tiene una verdadera fuerza interior: un núcleo de acero y un sentido inquebrantable de lo que es correcto. Creo que Keira logra eso», dice Ware.

Para prepararse, Stone le pidió a Knightley que viera una serie de thrillers icónicos: “The Conversation”, de Francis Ford Coppola, protagonizada por Gene Hackman; “La vista Parallax” con Warren Beatty; y las películas de Robert Redford “Todos los hombres del presidente” y “Tres días del cóndor”. Knightley, que últimamente ha estado en carrera con el género gracias a su exitosa serie de Netflix “Black Doves”, estaba ansiosa por asumir otro proyecto que lo mantendrá al borde de su asiento.

«Soy un gran admirador del género de suspenso, me encanta, y todas esas películas que mencionó han sido películas que me encantaron», dice Knightley. “Así que la oportunidad de interpretar a ese personaje principal, que normalmente es un hombre, fue algo que me hizo pensar: ‘Oh Dios, esto es emocionante’. No necesariamente me mirarías y pensarías que Gene Hackman es del tipo, ¿sabes?

Keira Knightley y David Ajala en “La mujer en la cabaña 10”. Parisa Taghizadeh/Netflix

Knightley dice que se inspiró en las actuaciones “tranquilas” de Hackman, Redford y Beatty, y al mismo tiempo las hizo suyas aumentando la paranoia. “Dijiste: ‘Warren Beatty no hace nada en ‘Parallax View’”, recuerda Stone con una sonrisa. “Y dije: ‘Bueno, tal vez dame un poco más que eso’. Y Keira encuentra este matiz extraordinario”.

«Es un camino relajado y genial el que eligen, lo cual es muy interesante cuando se trata de tensión. Eso es básicamente lo que es un thriller: es cómo se sirve ese tipo de tensión», añade Knightley. «Hay alguien que se apoya contra una pared o mastica constantemente o piensa y observa constantemente a los demás, pero en realidad la acción ocurre con todos los que los rodean».

Guy Pearce retrata de manera convincente al multimillonario en cuestión, Richard Bullmer, mientras que Lo de Knightley recibe ayuda en su búsqueda de la verdad de su exnovio fotógrafo Ben, interpretado por David Ajala.

«Lo único que realmente disfruté de esta historia es lo claustrofóbica e intensa que parecía, en el sentido correcto», dice Ajala. «Había una buena energía emocionante en ello, si se capta correctamente en cámara. Y no me importa estar involucrado en un misterio de asesinato porque entonces todos nos convertimos en detectives de salón tratando de descubrir quién es».

El personaje de Bullmer marca otra figura sombría en el repertorio de Pearce, quien obtuvo una nominación al Oscar el año pasado por su inquietante interpretación de otro hombre asquerosamente rico y mal intencionado en «The Brutalist» de Brady Corbet.

Guy Pearce en “La mujer en la cabaña 10”. Parisa Taghizadeh/Netflix

Pearce dice que se siente atraído por «personajes que tienen oscuridad interna y cosas con las que se enfrentan ellos mismos porque son cosas interesantes para interpretar».

«Más que interpretar un papel romántico», añade. «De todos modos, no soy muy bueno en esas cosas… pero sí, debo tener cuidado de no ser encasillado».

Pearce protagonizará próximamente la película de ciencia ficción post-apocalíptica de Ridley Scott “The Dog Stars”, mientras que Knightley presentará una segunda temporada de “Black Doves” para Netflix. También se está trabajando en el streamer en una nueva adaptación en serie de “Orgullo y prejuicio” de Jane Austen, un texto con el que Knightley está más que familiarizado, ya que protagonizó la querida película de 2005 junto a Matthew Macfadyen.

Cuando se le pregunta si tiene algún consejo para el nuevo elenco, encabezado por Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el Sr. Darcy, Knightley dice con una sonrisa: «No puedo esperar a verlo. Quiero decir, mira, no necesitas palabras de consejo. Con ese elenco, es una obviedad. Ese elenco, ese libro, ¿qué podría salir mal? Va a ser increíble».